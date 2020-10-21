Британские учёные назвали самый страшный фильм ужасов в истории
Многим людям интересно, что является «самым» в той или иной области. Самый лучший рецепт бифштекса, самая интересная книга, самый высокий человек и так далее. На этот раз учёные заинтересовались самым страшным фильмом ужасов.
Как сообщает Forbes, исследователи выбрали 50 самых страшных кинокартин на основе рейтинга IMDB, Rotten Tomatoes и Reddit. Затем эти фильмы показали 50 добровольцам, у которых постоянно измерялся пульс, после чего были выбраны 35 наиболее пугающих лент.
На первом месте оказался «Синистер» 2012 года. Во время просмотра этого фильма средний пульс зрителей составил 86 ударов в минуту. В состоянии покоя средний пульс составляет 65 ударов в минуту.
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Фото: кадр из фильма «Синистер»
Почётное второе место занял «Астрал» 2010 года, средний пульс – 85 ударов в минуту. Этот же фильм установил рекорд по резкому ускорению сердцебиения, в пиковые моменты пульс добровольцев доходил до 133 ударов в минуту.
Фото: кадр из фильма «Астрал»
Третье место закрепила за собой кинокартина 2013 года – «Заклятие», средний пульс составил 83 удара в минуту. В топ-10 также попали «Реинкарнация», «Паранормальное явление», «Оно (It Follows)», «Заклятие 2», «Бабадук», «Спуск», «Визит».
Фото: кадр из фильма «Заклятие»
Кстати, ранее мы рассказывали про пять основных страхов людей на примере фильмов. Людей пугают зомби и инопланетяне (здесь подробнее).