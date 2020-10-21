Британские учёные назвали самый страшный фильм ужасов в истории

Многим людям интересно, что является «самым» в той или иной области. Самый лучший рецепт бифштекса, самая интересная книга, самый высокий человек и так далее. На этот раз учёные заинтересовались самым страшным фильмом ужасов.

Как сообщает Forbes, исследователи выбрали 50 самых страшных кинокартин на основе рейтинга IMDB, Rotten Tomatoes и Reddit. Затем эти фильмы показали 50 добровольцам, у которых постоянно измерялся пульс, после чего были выбраны 35 наиболее пугающих лент.

На первом месте оказался «Синистер» 2012 года. Во время просмотра этого фильма средний пульс зрителей составил 86 ударов в минуту. В состоянии покоя средний пульс составляет 65 ударов в минуту.

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