Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт

Новости США. В штате Флорида рысь забралась на столб, чтобы отдыхать и наблюдать за машинами. Однако в планы животного вмешались люди, которые забеспокоились, что хищника может ударить током.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Daily Mail

Как сообщает Daily Mail, рыжая рысь находилась примерно на 12-метровой высоте. Спасателям потребовалось воспользоваться автовышкой, чтобы дотянуться до млекопитающего.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Daily Mail

Приблизившись на достаточное расстояние, один из спасателей начал методично постукивать рысь палкой. Сперва животное почти не реагировало. Через какое-то время млекопитающее пригнулось, а на его морде появилось недовольство. Более 8 миллионов просмотров в соцсетях. Две рыси ссорятся «человеческими» голосами

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Daily Mail

В конце концов рысь поняла, что от неё не отстанут, смирилась и осторожно слезла со столба. Электричество было временно отключено, чтобы животное не пострадало. На этом спасательная операция, которая была снята на видео, завершилась.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Daily Mail