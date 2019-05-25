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Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт

25 мая 2019 13:58
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Новости США. В штате Флорида рысь забралась на столб, чтобы отдыхать и наблюдать за машинами. Однако в планы животного вмешались люди, которые забеспокоились, что хищника может ударить током.  

Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Daily Mail  

Как сообщает Daily Mail, рыжая рысь находилась примерно на 12-метровой высоте. Спасателям потребовалось воспользоваться автовышкой, чтобы дотянуться до млекопитающего.  

Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Daily Mail  

Приблизившись на достаточное расстояние, один из спасателей начал методично постукивать рысь палкой. Сперва животное почти не реагировало. Через какое-то время млекопитающее пригнулось, а на его морде появилось недовольство.  

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Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Daily Mail  

В конце концов рысь поняла, что от неё не отстанут, смирилась и осторожно слезла со столба. Электричество было временно отключено, чтобы животное не пострадало. На этом спасательная операция, которая была снята на видео, завершилась.  

Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Daily Mail  

Кстати, недавно мы рассказывали об акуле, которая попыталась украсть у рыбаков ящик с пивом. 

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# Дикие животные # калейдоскоп # Видеофакт

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