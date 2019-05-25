Что делать, если летом натирает обувь? Три совета

Давным-давно люди научились ходить. Хорошо это начало получаться у человека прямоходящего. Вскоре люди научились мастерить себе обувь, чтобы было удобнее ходить, бегать, не бояться камней и острых предметов. С тех пор в людях начала пропадать стойкость, которая позволяла убегать от хищников босиком, не повреждая свои стальные ступни о камни и ветки.

И теперь человеку приходится заботиться о том, чтобы не натирать свои нежные ноги обувью. Летом проблема обостряется, поэтому мы решили узнать, как благополучно пережить этот сложный период.

1. Выбирать подходящую обувь.

Обувь может быть очень красивой, но также очень неудобной. Лучше не жертвовать удобством ради красоты. Узкий носок, жёсткий задник, тонкие ремешки или тугие застежки, врезающиеся в кожу, – всё это индикаторы неподходящей обуви. Иногда обувь покупается с мыслью, что потом надо будет разносить. Сложно сказать, правильный это подход или нет, поскольку иногда покупка через некоторое время действительно становится удобнее, но не всегда.

2. Ухаживать за ногами.

Здесь добавим подпункты.

Во-первых, если знать, где обычно появляются мозоли и натёртости, то можно заранее приклеить на эти места пластырь.

Во-вторых, использовать присыпку для ног, содержащую тальк. Тальк имеет антибактериальные свойства, а также сделает кожу более сухой, что уменьшит вероятность появления мозолей. А ещё в аптеках продаётся карандаш от натирания, насколько известно, помогает.

В-третьих, для профилактики вечером пару раз в неделю можно делать пилинг ног. Также можно устроить ванну для ступней. В небольшую ёмкость нужно налить горячую воду, добавить туда различные масла и морскую соль. Держать ноги в воде примерно 10 минут, но если появляется дискомфорт – терпеть его не нужно. После ванны следует промыть ноги прохладной водой, а затем насухо вытереть полотенцем.

3. Обратиться за советом к врачу.

Это уже крайний случай, но лучше посидеть несколько часов в очереди, чтобы поговорить с врачом о мерах профилактики, чем потом попасть в больницу с какой-нибудь инфекцией ног. Если присутствуют какие-либо проблемы с ногами, то здесь нужен индивидуальный подход.

Кстати, ранее мы обращались за советом к ортопеду. Врач рассказал, какую обувь лучше носить летом.