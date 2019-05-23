«Она появилась из ниоткуда». Тихая рыбалка отца и сына закончилась встречей с гигантской акулой

Тихая рыбалка отца и сына завершилась встречей с гигантской белой акулой, которая пыталась вытащить их из лодки.

По информации Daily Mail, Аррон Пекарски ловил рыбу с отцом в Аделаиде, когда увидел, что зверь направился к ним.

«Мы с отцом рыбачили, и она действительно появилась из ниоткуда».

Акула вырвалась из воды и рыбаки на борту быстро приготовились к тому, что может сделать непредсказуемое существо.