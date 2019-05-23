«Она появилась из ниоткуда». Тихая рыбалка отца и сына закончилась встречей с гигантской акулой
Тихая рыбалка отца и сына завершилась встречей с гигантской белой акулой, которая пыталась вытащить их из лодки.
По информации Daily Mail, Аррон Пекарски ловил рыбу с отцом в Аделаиде, когда увидел, что зверь направился к ним.
«Мы с отцом рыбачили, и она действительно появилась из ниоткуда».
Акула вырвалась из воды и рыбаки на борту быстро приготовились к тому, что может сделать непредсказуемое существо.
Но животное сделало смелый шаг, которого мужчины не ожидали – акула выпрыгнула из воды и попыталась утащить ящик, в котором хранилось пиво.
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Когда акула потерпела неудачу, она сменила тактику и ушла под воду, пытаясь выбросить коробку за борт. Акула быстро признала поражение и погрузилась обратно на глубину.
«Она находилась около лодки примерно пять минут и делала круги. Каждый раз, когда она проплывала мимо, то она либо кусала мотор, либо кусала борт, либо заднюю часть лодки».
Мужчина отметил, что когда увидел акулу, то почувствовал выброс адреналина. Однако рыбак признался, что преодолел эти чувства и решил снять видео с хищником.
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