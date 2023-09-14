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14 сентября – День трезвости. Вот чем ещё известна эта дата

14 сентября 2023 07:35
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14 сентября ежегодно отмечают День трезвости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. День трезвости – это прекрасная возможность напомнить обществу о том, какие ценности для нас являются важными, о том, каким ценным является человеческое здоровье.

14 сентября – День трезвости. Вот чем ещё известна эта дата-1

Трезвость является естественным состоянием человека: счастливым, творческим, деятельным. Это не только осознанный отказ от вредных привычек, но и здравая рассудительность. Трезвым людям намного легче себя реализовать в жизни, они обретают тепло семейного счастья и дают правильное воспитание детям, становясь для них примером для подражания. Предлагаем всем отпраздновать День трезвости чашечкой вкусного чая или ароматного кофе.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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