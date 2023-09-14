14 сентября – День трезвости. Вот чем ещё известна эта дата

14 сентября ежегодно отмечают День трезвости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. День трезвости – это прекрасная возможность напомнить обществу о том, какие ценности для нас являются важными, о том, каким ценным является человеческое здоровье.

Трезвость является естественным состоянием человека: счастливым, творческим, деятельным. Это не только осознанный отказ от вредных привычек, но и здравая рассудительность. Трезвым людям намного легче себя реализовать в жизни, они обретают тепло семейного счастья и дают правильное воспитание детям, становясь для них примером для подражания. Предлагаем всем отпраздновать День трезвости чашечкой вкусного чая или ароматного кофе.