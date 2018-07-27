Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август

Дарью Домрачеву в августе ждет успех, именно это ей пророчат звезды как представительнице знака Лев, а Александру Саснович ждет продвижение по карьерной лестнице, как и многих Овнов. Составили для вас гороскоп со знаменитыми представителями белорусского спорта. Овен

В середине августа у Овнов возникнет возможность продвижения по карьерной лестнице. Постарайтесь подготовиться к этому событию: читайте специальную литературу, ходите на мастер-классы, тогда вы быстро подниметесь на волну успеха и улучшите финансовую ситуацию. Август – весьма нервный период для представителей этого знака. Сдерживайте свои эмоции, иначе легко поссоритесь со второй половинкой или домочадцами. Зато здоровье Овнов в этот период не вызывает никаких тревог. Избавьтесь от плохих мыслей и отдохните на природе.





Александра Саснович. Источник фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich

Телец

Тельцам необходимо быть крайне внимательными на работе, следите за мелочами, сосредоточьтесь. Ошибки могут привести к большим проблемам и финансовым трудностям, сохраняйте спокойствие, принимайте решения рационально. Что касается личной жизни представителей знака, то в этот период они хотят начать серьезные отношения или создать комфортный круг общения. В августе не злоупотребляйте алкоголем, откажитесь от вредных привычек, в противном случае, это может привести к серьезным заболеваниям.



Алина Талай. Источник фото: instagram.com/alina_talay_

Близнецы

Близнецам в августе звезды советуют пересмотреть свое отношение к работе. Возможно, вы тратите много сил впустую, а применяемые методы неэффективны. Не берите на себя много обязанностей, рационально используйте время. В личной жизни Близнецы достигнут взаимопонимания и сделают еще несколько шагов к сближению со второй половинкой. В плане здоровья Близнецам в августе надо обратить внимание на пищеварительную систему. С осторожностью подбирайте продукты, избегайте жирной пищи.



Виктор Гончаренко. Источник фото: instagram.com/goncharenko_offlcial

Рак

У Раков могут возникнуть сложности в профессиональной деятельности, а причина в плохом настроении и негативных мыслях. Выполняйте обязанности в спокойном режиме, не придумывайте новые методы работы, они могут оказаться неэффективными. Перестаньте прятать чувства от человека, который вам нравится, не бойтесь выглядеть глупо. У тех представителей знака, которые еще не влюблены, появится отличная возможность встретить интересного человека и влюбиться с первого взгляда. В августе Ракам необходимо избегать холодных мест и сквозняков, иначе простуда обеспечена.



Максим Мирный. Источник фото: instagram.com/maxmirnyi

Лев

Львам звезды пророчат успех в профессиональной деятельности, а все благодаря вашей харизме и находчивости. Поддерживайте теплые отношения с коллегами и начальством, но не выходите за рамки. В августе львам могут выдать дополнительную премию или повысить зарплату. В личной жизни Львов в августе настанет тот период, когда необходимо разобраться со старыми обидами и конфликтами. Не пускайте все на самотек. В плане здоровья в наступающем месяце проблем не предвидится.



Дарья Домрачева. Источник фото: instagram.com/dadofun

Дева

У Дев возникнут сомнения, стоит ли дальше работать в той профессии, в которой они уже долгие годы. К концу месяца сомнения развеются, и все станет на привычные места. Уделяйте больше времени семье и второй половине, старайтесь договариваться, не провоцируйте конфликты. Август – тот самый период, когда необходимо поправить здоровье. Съездите в санаторий или на море, отдыхайте на природе.



На фото: Сергей Рутенко

Весы

У Весов в августе появится возможность сменить работу, однако не спешите с выбором нового места. В любой ситуации ищите новые моменты, помните, что опыт делает из вас более ценного сотрудника. В начале месяца Весы могут встретить вторую половину, для этого ведите активный образ жизни: гуляйте в парках, ходите в музеи и на выставки. В конце месяца представители знака могут получить серьезные травмы, связанные с транспортом, поэтому внимательно обходитесь с машинами и поездами.





Антон Кушнир. Источник фото: vk.com/id6901438

Скорпион

Чтобы быть наиболее продуктивными на работе, Скорпионам необходимо четко планировать свой день и придерживаться плана. Не забывайте отдыхать от работы, устраивайте перерывы. В августе попытайтесь сэкономить, вполне возможно, что вам потом очень понадобятся деньги. Личная жизнь представителей знака очень спокойна и гармонична. Отправьтесь в путешествие с семьей или просто проводите время вместе. В плане здоровья остерегайтесь травм рук и простудных заболеваний.



На фото: Дмитрий Дащинский

Стрелец

У Стрельцов в августе есть непреодолимое желание работать и только работать. С таким стремлением, никакие конкуренты не смогут вас побороть. Стремитесь к новому и забывайте о старом. Чтобы улучшить финансовое положение, найдите подработку. Научитесь слушать мнение партнера, не зацикливайтесь на себе и карьере. Здоровье может ухудшиться только из-за рассеянности, внимательно отнеситесь к пище, которую потребляете.



Владислав Гончаров (по центру). Источник фото: instagram.com/vlad.gon4arow/

Козерог

Козерогам следует не торопить события. Работайте и живите в спокойном темпе. Не давайте и не берите деньги в долг. Август не лучшее время для финансовых сделок. Займитесь организацией отдыха или поездки. В плане здоровья Козерогам следует быть очень внимательными, соблюдайте все правила безопасности.



Источник фото: instagram.com/ lovecherkashina

Водолей

Водолеям в августе стоит остерегаться конфликтов на работе. Делайте выводы только на основе фактов и не верьте предчувствиям. Постарайтесь настроить себя на позитивный лад, будьте доброжелательны. Могут возникнуть серьезные проблемы с финансами, поэтому не тратьте деньги впустую. Контролируйте свои эмоции в отношениях с партнером. Взвешивайте все «за» и «против» и только потом принимайте решение. Избегайте тяжелых физических нагрузок и экстремального спорта.



На фото: Андрей Костицын

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