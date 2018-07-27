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Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август

27 июля 2018 16:00
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Дарью Домрачеву в августе ждет успех, именно это ей пророчат звезды как представительнице знака Лев, а Александру Саснович ждет продвижение по карьерной лестнице, как и многих Овнов. Составили для вас гороскоп со знаменитыми представителями белорусского спорта.  

Овен

Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август-1

В середине августа у Овнов возникнет возможность продвижения по карьерной лестнице. Постарайтесь подготовиться к этому событию: читайте специальную литературу, ходите на мастер-классы, тогда вы быстро подниметесь на волну успеха и улучшите финансовую ситуацию. Август – весьма нервный период для представителей этого знака. Сдерживайте свои эмоции, иначе легко поссоритесь со второй половинкой или домочадцами. Зато здоровье Овнов в этот период не вызывает никаких тревог. Избавьтесь от плохих мыслей и отдохните на природе.


Александра Саснович. Источник фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich

Телец

Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август-4

Тельцам необходимо быть крайне внимательными на работе, следите за мелочами, сосредоточьтесь. Ошибки могут привести к большим проблемам и финансовым трудностям, сохраняйте спокойствие, принимайте решения рационально. Что касается личной жизни представителей знака, то в этот период они хотят начать серьезные отношения или создать комфортный круг общения. В августе не злоупотребляйте алкоголем, откажитесь от вредных привычек, в противном случае, это может привести к серьезным заболеваниям.

Алина Талай. Источник фото: instagram.com/alina_talay_

Близнецы

Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август-7

Близнецам в августе звезды советуют пересмотреть свое отношение к работе. Возможно, вы тратите много сил впустую, а применяемые методы неэффективны. Не берите на себя много обязанностей, рационально используйте время. В личной жизни Близнецы достигнут взаимопонимания и сделают еще несколько шагов к сближению со второй половинкой. В плане здоровья Близнецам в августе надо обратить внимание на пищеварительную систему. С осторожностью подбирайте продукты, избегайте жирной пищи.

Виктор Гончаренко. Источник фото: instagram.com/goncharenko_offlcial

Рак

Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август-10

У Раков могут возникнуть сложности в профессиональной деятельности, а причина в плохом настроении и негативных мыслях. Выполняйте обязанности в спокойном режиме, не придумывайте новые методы работы, они могут оказаться неэффективными. Перестаньте прятать чувства от человека, который вам нравится, не бойтесь выглядеть глупо. У тех представителей знака, которые еще не влюблены, появится отличная возможность встретить интересного человека и влюбиться с первого взгляда. В августе Ракам необходимо избегать холодных мест и сквозняков, иначе простуда обеспечена.

Максим Мирный. Источник фото: instagram.com/maxmirnyi

Лев

Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август-13

Львам звезды пророчат успех в профессиональной деятельности, а все благодаря вашей харизме и находчивости. Поддерживайте теплые отношения с коллегами и начальством, но не выходите за рамки. В августе львам могут выдать дополнительную премию или повысить зарплату. В личной жизни Львов в августе настанет тот период, когда необходимо разобраться со старыми обидами и конфликтами. Не пускайте все на самотек. В плане здоровья в наступающем месяце проблем не предвидится.

Дарья Домрачева. Источник фото: instagram.com/dadofun

Дева

Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август-16

У Дев возникнут сомнения, стоит ли дальше работать в той профессии, в которой они уже долгие годы. К концу месяца сомнения развеются, и все станет на привычные места. Уделяйте больше времени семье и второй половине, старайтесь договариваться, не провоцируйте конфликты. Август – тот самый период, когда необходимо поправить здоровье. Съездите в санаторий или на море, отдыхайте на природе.

На фото: Сергей Рутенко

Весы

Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август-19

У Весов в августе появится возможность сменить работу, однако не спешите с выбором нового места. В любой ситуации ищите новые моменты, помните, что опыт делает из вас более ценного сотрудника. В начале месяца Весы могут встретить вторую половину, для этого ведите активный образ жизни: гуляйте в парках, ходите в музеи и на выставки. В конце месяца представители знака могут получить серьезные травмы, связанные с транспортом, поэтому внимательно обходитесь с машинами и поездами.


Антон Кушнир. Источник фото: vk.com/id6901438

Скорпион

Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август-22

Чтобы быть наиболее продуктивными на работе, Скорпионам необходимо четко планировать свой день и придерживаться плана. Не забывайте отдыхать от работы, устраивайте перерывы. В августе попытайтесь сэкономить, вполне возможно, что вам потом очень понадобятся деньги. Личная жизнь представителей знака очень спокойна и гармонична. Отправьтесь в путешествие с семьей или просто проводите время вместе. В плане здоровья остерегайтесь травм рук и простудных заболеваний.

На фото: Дмитрий Дащинский

Стрелец

Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август-25

У Стрельцов в августе есть непреодолимое желание работать и только работать. С таким стремлением, никакие конкуренты не смогут вас побороть. Стремитесь к новому и забывайте о старом. Чтобы улучшить финансовое положение, найдите подработку. Научитесь слушать мнение партнера, не зацикливайтесь на себе и карьере. Здоровье может ухудшиться только из-за рассеянности, внимательно отнеситесь к пище, которую потребляете.

Владислав Гончаров (по центру). Источник фото: instagram.com/vlad.gon4arow/

Козерог

Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август-28

Козерогам следует не торопить события. Работайте и живите в спокойном темпе. Не давайте и не берите деньги в долг. Август не лучшее время для финансовых сделок. Займитесь организацией отдыха или поездки. В плане здоровья Козерогам следует быть очень внимательными, соблюдайте все правила безопасности.  

Источник фото: instagram.com/ lovecherkashina

Водолей

Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август-31

Водолеям в августе стоит остерегаться конфликтов на работе. Делайте выводы только на основе фактов и не верьте предчувствиям. Постарайтесь настроить себя на позитивный лад, будьте доброжелательны. Могут возникнуть серьезные проблемы с финансами, поэтому не тратьте деньги впустую. Контролируйте свои эмоции в отношениях с партнером. Взвешивайте все «за» и «против» и только потом принимайте решение. Избегайте тяжелых физических нагрузок и экстремального спорта.  

На фото: Андрей Костицын

Рыбы

Кому пора на диету, а кто станет богаче? Гороскоп для всех знаков Зодиака на август-34

На работе Рыбам стоит выполнять все поручения вовремя, иначе в сентябре это может привести к проблемам. Вас могут понизить в должности и уменьшить зарплату. Финансовое положение будет нестабильно. Отношения, приносящие дискомфорт, перейдут в спокойное русло, вам удастся легко договориться с партнером. Все заболевания Рыб в августе напрямую связаны с нервным напряжением, поэтому следите за настроением и эмоциями.  

Екатерина Галкина. Источник фото: instagram.com/galkina_katia

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