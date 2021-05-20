Лучшая многодетная семья Минска 2021 года. В чём секрет их счастья?

Успеть все для Жвирбловых не проблема. Под одной крышей живут два сыночка, лапочка Лиза и приезжает в гости уже со своей семьей старшенький. Между детским садом и школой ходят в бассейн, музыкалку и на танцы. И все в удовольствие. Родители растят свои зернышки с любовью, а дети открывают для них новые горизонты.

Надежда Юрашевич:

Это Стефан, ему 11 лет, он ученик 4-го класса 162-й школы Минска. Сева ученик той же школы и учится в 1-м классе, а Лиза еще в детском саду. Самый большой плюс в многодетной семье – это умение заботиться друг о друге. Если мама поправила шапочку тебе и брату, то это записывается на подсознательном уровне, и иначе поступить ребенок уже не может.

Юрий Жвирблов:

Ты развиваешься с каждым ребенком, но при этом становишься все лучше и лучше. Надежда Юрашевич:

Родители, которые имеют много детей, с другим мировоззрением. Ты нацелен на то, чтобы больше отдать, чем взять. Надежда и Юрий встретились 20 лет назад неслучайно. Оба увлеченные юристы, работали в Институте государства и права Национальной академии наук. Вместе добивались успехов в профессии и сегодня богатые мама и папа – ценные сотрудники.

Между документами и готовками успевают блистать на конкурсах и буквально на днях стали лучшей многодетной семьей столицы. Жюри удивили не только фирменным блюдом и семейным древом, но и сундуком предков.

Надежда Юрашевич:

Мы своим детям написали своеобразное послание, что мы уверены, что у нас появятся новые веточки. Чтобы показать эту преемственность, сюда мы положили то, что мы нашли из своего детства. Есть даже такое раритетное издание – боевой листок. Я в своем детстве активно занималась общественной деятельностью. Была награждена путевкой в «Артек».

Яркое детство – это не количество кружков и модных игрушек, а профессионалы, вместе с которыми дети тянутся к солнцу. Маленькие Жвирбловы летят в ансамбль «Карусель», как на долгожданный праздник. Здесь ждет их любимая Татьяна Михайловна. Гуру хореографии взрастила ни одно поколение звездочек. Но Стефану фортуна улыбнулась особенно. В таком цветнике хочется быть на высоте.

Татьяна Венско, руководитель образцового ансамбля танца «Карусель»:

Возможно, ребенок не будет великим танцором, но мы учим детей работать в одной команде, воспитываем в них чувство прекрасного. Наши занятия помогают почувствовать себя нужными, важными и сделают жизнь красивой.

Ну а какая семья без традиций? И дело не только в веселых покатушках по лесу. Новогодняя елка от пола до потолка – настоящий символ. Вместе наряжают, а затем варят иголки и наслаждаются ароматом вплоть до марта. Вот такой экологический лайфхак.

А еще все заядлые шахматисты. Старший Владислав хоть и пошел по юридическим родительским стопам, параллельно тренирует детей. И все благодаря младшему брату, с которым на пару гоняли по футбольному полю.

Владислав Юрашевич:

Они мне дали больше, чем я им дал. Я очень счастлив, что они у меня есть. Я их очень всех люблю. Я очень горжусь родителями, они молодцы. Это непросто на самом деле, это большой труд. Я вижу, как отец... Это просто памятник поставить при жизни, потому что он и на кружки их возит, и с утра готовит – это непросто. Точно не каждый мужчина с этим справится.

Под крылом Татьяны Николаевны выросли все дети. Вдумчивый Стефан, театрал Сева. Вот и принцесса Лиза скоро сменит игру в дочки-матери на учебники. Признается, родители-педагоги – как связка ключей к каждому ребенку, только вместе можно раскрыть таланты и поддержать в нужный момент, а лучший пример – мама и папа.

Татьяна Соловей, воспитатель дошкольного образования ясли-сада № 405 г. Минска:

Семья многогранная. Семья, которая уделяет огромное внимание воспитанию детей. Они живут в паре. Если бы они друг другу не помогали и не поддерживали, ничего бы не получилось. Как только прозвучал какой-то клич в саду или в школе, Надежда Михайловна всегда первая, папа всегда подбегает, тут же поддерживает. Макулатуру собирают первые, украшают сад первые, принимают участие во всех конкурсах. У Надежды Михайловны душа нараспашку, она все готова отдать.