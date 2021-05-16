Мальчик подделал подпись мамы в дневнике и всех рассмешил

Многие дети сами не хотят показывать дневник с оценками родителям. Но только не этот школьник, мама которого попросту забыла о необходимости проверять успеваемость сына.

Как сообщает Metro, женщина не подписала дневник своего сына с домашним заданием и схватилась за голову. Но когда мама заглянула документ школьника, то обнаружила, что на месте ее подписи уже красуется лаконичная запись: «Мама».

Женщина не смогла сдержать смех и решила рассказать об этом случае в соцсетях. «Когда ваш сын говорит: мне пришлось подделать твою подпись, потому что ты не подписала мой дневник с домашним заданием», – написала она.