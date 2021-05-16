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Мальчик подделал подпись мамы в дневнике и всех рассмешил

16 мая 2021 15:46
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Многие дети сами не хотят показывать дневник с оценками родителям. Но только не этот школьник, мама которого попросту забыла о необходимости проверять успеваемость сына. 

Как сообщает Metro, женщина не подписала дневник своего сына с домашним заданием и схватилась за голову. Но когда мама заглянула документ школьника, то обнаружила, что на месте ее подписи уже красуется лаконичная запись: «Мама». 

Женщина не смогла сдержать смех и решила рассказать об этом случае в соцсетях. «Когда ваш сын говорит: мне пришлось подделать твою подпись, потому что ты не подписала мой дневник с домашним заданием», – написала она. 

Мальчик подделал подпись мамы в дневнике и всех рассмешил -1

Фото: Facebook / Family Lowdown Tips and Ideas 

Мальчик добавил, что кто-нибудь мог что-нибудь заподозрить, но его учитель остался совершенно невозмутим и никаких замечаний не сделал. Пользователи соцсети в ответ поделились своими забавными случаями. Например, один ребенок подписал дневник бабушкиной подписью. А бабушка живет вообще в другой стране. 

Кстати, ранее мы рассказывали про женщину, которой было лень придумывать серьезные отговорки. Как она оправдывала дочкины школьные прогулы – читайте здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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