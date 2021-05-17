Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов
Мы привыкли видеть звезд в красивых нарядах на красной дорожке. Но это не говорит о том, что знаменитости в повседневной жизни часами собираются перед выходом из дома. Они не думают о мнении окружающих и выглядят так, как им комфортно. Мы наблюдаем за некоторыми популярными людьми и с уверенностью можем сказать, что образ для красной дорожки – скорее редкость для звезды, чем обыденность.
Киану Ривз
Фото: instagram.com/keanureevesofflcial_
Фото: instagram.com/keanureevesofflcial_
Кира Найтли
Фото: instagram.com/keira_knightley_
Фото: instagram.com/keira_knightley_
Синтия Никсон
Фото: instagram.com/cynthiaenixon
Фото: instagram.com/cynthiaenixon
Кристен Стюарт
Фото: instagram.com/kr.stewartds
Фото: instagram.com/kr.stewartds
Джулия Робертс
Фото: instagram.com/juliaroberts
Фото: instagram.com/juliaroberts
Джаред Лето
Фото: instagram.com/jaredleto
Фото: instagram.com/jaredleto
Шарлиз Терон
Фото: instagram.com/charlizeafrica
Фото: instagram.com/charlizeafrica
Однако есть и те, кто любит очень экстравагантные наряды. Посмотрите на самые странные образы с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет – подробнее здесь.