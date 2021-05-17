Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов

Мы привыкли видеть звезд в красивых нарядах на красной дорожке. Но это не говорит о том, что знаменитости в повседневной жизни часами собираются перед выходом из дома. Они не думают о мнении окружающих и выглядят так, как им комфортно. Мы наблюдаем за некоторыми популярными людьми и с уверенностью можем сказать, что образ для красной дорожки – скорее редкость для звезды, чем обыденность.

Киану Ривз