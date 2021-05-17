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Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов

17 мая 2021 12:49
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Мы привыкли видеть звезд в красивых нарядах на красной дорожке. Но это не говорит о том, что знаменитости в повседневной жизни часами собираются перед выходом из дома. Они не думают о мнении окружающих и выглядят так, как им комфортно. Мы наблюдаем за некоторыми популярными людьми и с уверенностью можем сказать, что образ для красной дорожки – скорее редкость для звезды, чем обыденность.

Киану Ривз

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -1

Фото: instagram.com/keanureevesofflcial_

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -3

Фото: instagram.com/keanureevesofflcial_

Кира Найтли

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -6

Фото: instagram.com/keira_knightley_

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -8

Фото: instagram.com/keira_knightley_

Синтия Никсон

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -11

Фото: instagram.com/cynthiaenixon

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -13

Фото: instagram.com/cynthiaenixon

Кристен Стюарт

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -16

Фото: instagram.com/kr.stewartds

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -18

Фото: instagram.com/kr.stewartds

Джулия Робертс

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -21

Фото: instagram.com/juliaroberts

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -23

Фото: instagram.com/juliaroberts

Джаред Лето

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -26

Фото: instagram.com/jaredleto

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -28

Фото: instagram.com/jaredleto

Шарлиз Терон

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -31

Фото: instagram.com/charlizeafrica

Не любят наряжаться. Звёзды, которые не боятся выйти в свет без роскошных нарядов -33

Фото: instagram.com/charlizeafrica

Однако есть и те, кто любит очень экстравагантные наряды. Посмотрите на самые странные образы с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет – подробнее здесь

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