Мужчина показал, как его жена подготовилась к дню рождения дочки. Сам парень в это время смотрел аниме

Мужчина хотел похвастаться стараниями жены, но пользователи соцсети не упустили из виду главное. Где же был он сам, когда его супруга занималась подготовкой к дню рождения дочки?
Пользователь Reddit под ником Ignitionnight рассказал, что темой праздника ребенка было выбрано мороженое. Родители подготовили мороженое с фруктами, пиньяту в форме мороженого и жена Ignitionnight приготовила тематический торт.
«Моя жена не спала до 3 часов ночи, делая моей дочери праздничный торт-мороженое и рожки для кексов», – рассказал мужчина.
Фото: reddit.com/user/ignitionnight
Ignitionnight также пояснил, что его супруга занималась этим после работы, т.е. после 18 часов вечера. Женщина еще новичок в этом деле, поэтому делала медленно, зато аккуратно. И мужчина считает, что результат того стоил.
Девочка тоже была довольна. По словам Ignitionnight, ей исполнилось 6 лет, она может оценить, насколько здорово торт выглядит, но не то, сколько усилий для этого было приложено. Гордый своей семьей мужчина заявил, что его окружают замечательные девушки.
Однако у пользователей соцсети возник крайне важный вопрос: где же в это время был сам Ignitionnight? Парень ответил, что сначала он мирно смотрел аниме, а потом не менее мирно спал. В свою защиту он добавил, что позже помог с уборкой.
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