Мужчина показал, как его жена подготовилась к дню рождения дочки. Сам парень в это время смотрел аниме

Мужчина хотел похвастаться стараниями жены, но пользователи соцсети не упустили из виду главное. Где же был он сам, когда его супруга занималась подготовкой к дню рождения дочки?

Пользователь Reddit под ником Ignitionnight рассказал, что темой праздника ребенка было выбрано мороженое. Родители подготовили мороженое с фруктами, пиньяту в форме мороженого и жена Ignitionnight приготовила тематический торт.

«Моя жена не спала до 3 часов ночи, делая моей дочери праздничный торт-мороженое и рожки для кексов», – рассказал мужчина.