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Солист Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы после операции

31 октября 2018 08:53
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Певицу Светлану Лободу выписали из Боткинской больницы Москвы после операции.

По информации издания Super, забрал исполнительницу Тилль Линдеман – лидер группы Rammstein. Ради этого музыкант отменил съемки клипа в Европе.

Солист Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы после операции-1

Фото: Super

После выписки Тилль и Светлана отправились в один из ресторанов столицы. Вместе с ними была и старшая дочь Лободы – Ева. Младшей дочке артистки – полгода – и она осталась дома.

Напомним, что певица почувствовала себя плохо на репетиции своего шоу. Светлану Лободу госпитализировали и экстренно прооперировали.

«Врачи дали 3 минуты для принятия решения». Певица рассказала о самочувствии после срочной операции (читать далее). 

Запланированные большие концерты артистки были перенесены на январь следующего года. 

# Звезды # калейдоскоп # Светлана Лобода # Тилль Линдеман # Фотофакт

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