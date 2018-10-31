Солист Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы после операции

Певицу Светлану Лободу выписали из Боткинской больницы Москвы после операции.
По информации издания Super, забрал исполнительницу Тилль Линдеман – лидер группы Rammstein. Ради этого музыкант отменил съемки клипа в Европе.
Певицу Светлану Лободу выписали из Боткинской больницы Москвы после операции.
По информации издания Super, забрал исполнительницу Тилль Линдеман – лидер группы Rammstein. Ради этого музыкант отменил съемки клипа в Европе.
Фото: Super
После выписки Тилль и Светлана отправились в один из ресторанов столицы. Вместе с ними была и старшая дочь Лободы – Ева. Младшей дочке артистки – полгода – и она осталась дома.
Напомним, что певица почувствовала себя плохо на репетиции своего шоу. Светлану Лободу госпитализировали и экстренно прооперировали.
«Врачи дали 3 минуты для принятия решения». Певица рассказала о самочувствии после срочной операции (читать далее).
Запланированные большие концерты артистки были перенесены на январь следующего года.