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Ледяные скульптуры и иллюминация: как выглядит резиденция Деда Мороза в Могилёве

04 января 2019 10:51
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Новости Беларуси. Пока синоптики обещают белорусам рождественскую сказку в виде крещенских морозов, в социальных сетях продолжают появляться различные новогодние видеооткрытки белорусов.  

Ледяные скульптуры и иллюминация: как выглядит резиденция Деда Мороза в Могилёве-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Оксана Масеёнок  

Недавно начал набирать популярность ролик с детьми, которые пришли в могилёвскую резиденцию Деда Мороза и оказались в настоящем ледяном царстве. Видео посмотрели более тысячи раз.  

Ледяные скульптуры и иллюминация: как выглядит резиденция Деда Мороза в Могилёве-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Оксана Масеёнок  

Возведение резиденции началось во второй половине декабря 2018 года. Для этих целей в Могилёв привезли лёд прямо из озера Екатеринбурга.  

Ледяные скульптуры и иллюминация: как выглядит резиденция Деда Мороза в Могилёве-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Оксана Масеёнок  

Если спросить, чем плох белорусский лёд, то, наверное, эксперты, ответят, что своей неустойчивостью к воздействию высоких температур. Проще говоря, легко тает. Ещё одна причина выбора уральского льда – он прозрачный.  

Ледяные скульптуры и иллюминация: как выглядит резиденция Деда Мороза в Могилёве-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Оксана Масеёнок  

После получения рабочего материала скульпторы начали творить. Появились Дед Мороз и его сани, олень, зайцы, домик, ёлки. Однако главного новогоднего персонажа оставили без напарницы – Снегурочки. Не был создан и кабан, который является символом года по Восточному календарю. Зато поросят сделали из гирлянд. К слову, скульптуры без иллюминации тоже не остались.  

Ледяные скульптуры и иллюминация: как выглядит резиденция Деда Мороза в Могилёве-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Оксана Масеёнок  

К настоящему моменту официальные мероприятия в могилёвской резиденции Деда Мороза завершились, но скульптуры остались на своих местах. Новогодние фигурки могут простоять до весны, если им не помешают дожди.  

Ледяные скульптуры и иллюминация: как выглядит резиденция Деда Мороза в Могилёве-16

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Оксана Масеёнок  

Осенью 2018 года в Бельгии открылся цифровой музей ледового искусства.  

В нём были представлены около 80 четырёхметровых скульптур – здесь подробнее.  

# Новый год # калейдоскоп # Видеофакт

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