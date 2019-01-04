Ледяные скульптуры и иллюминация: как выглядит резиденция Деда Мороза в Могилёве

Новости Беларуси. Пока синоптики обещают белорусам рождественскую сказку в виде крещенских морозов, в социальных сетях продолжают появляться различные новогодние видеооткрытки белорусов.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Оксана Масеёнок

Недавно начал набирать популярность ролик с детьми, которые пришли в могилёвскую резиденцию Деда Мороза и оказались в настоящем ледяном царстве. Видео посмотрели более тысячи раз.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Оксана Масеёнок

Возведение резиденции началось во второй половине декабря 2018 года. Для этих целей в Могилёв привезли лёд прямо из озера Екатеринбурга.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Оксана Масеёнок

Если спросить, чем плох белорусский лёд, то, наверное, эксперты, ответят, что своей неустойчивостью к воздействию высоких температур. Проще говоря, легко тает. Ещё одна причина выбора уральского льда – он прозрачный.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Оксана Масеёнок

После получения рабочего материала скульпторы начали творить. Появились Дед Мороз и его сани, олень, зайцы, домик, ёлки. Однако главного новогоднего персонажа оставили без напарницы – Снегурочки. Не был создан и кабан, который является символом года по Восточному календарю. Зато поросят сделали из гирлянд. К слову, скульптуры без иллюминации тоже не остались.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Оксана Масеёнок

К настоящему моменту официальные мероприятия в могилёвской резиденции Деда Мороза завершились, но скульптуры остались на своих местах. Новогодние фигурки могут простоять до весны, если им не помешают дожди.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Оксана Масеёнок