«Как рокерский ребёнок». Светлана Лобода рассказала о младшей дочери Тильде, солисте Rammstein и экстренной операции

Светлана Лобода откровенно рассказала о своей жизни в большом интервью. В эксклюзивном интервью Андрею Малахову в программе «Прямой эфир» рассказала об операции, музыке, своем творчестве, дочках, аудитории, победительнице «Евровидения» и песне «Цвет настроения синий». Мы приводим некоторые фрагменты беседы с исполнительницей. О дочках Певица призналась, что старшая дочка не знала, что мама беременна до седьмого месяца. Девочка думала, что Светлана поправилась.

Фото: instagram.com/lobodaofficial Когда Ева узнала, что у нее будет сестра, она была счастлива: «Она начала кричать и плакать. Она так хотела сестренку, она меня просила год». По словам артистки, ее дочка тоже запускает мысли в космос, например, она целый год говорила, что хочет сестру – и это случилось. Артистка шутит, что сейчас дочка ей говорит, что хочет брата. Певица рассказала о своей младшей дочке Тильде: «Она просто чудо, у нее голубые глаза, большие-большие глаза, у нее ирокез – растет чуб, как рокерский ребенок». Почему девочке дали такое имя: «Мне всегда нравилось это имя, я очень люблю Тильду Суинтон как актрису. Есть еще пару факторов, которые в принципе повлияли».

Фото: instagram.com/lobodaofficial Певица призналась, что ее дочки разные. «Ева любит читать, много читает, любит учить стихи». Малышка Тильда, по словам Светланы, спокойная, наблюдательная, обаятельная, у нее все в себе. Но характер отличается от старшей дочки. «Она другой будет ребенок. Я это вижу». «Личная жизнь – только мое». Артистка старается не показывать дочерей в соцсетях. О срочной операции и своем самочувствии Светлана Лобода рассказала, как почувствовала себя плохо на репетиции перед концертами. По ее словам, она трепетно относится к своему здоровью и регулярно его проверяет. Лобода отметила, что в день ее рождения – 18 октября – произошла одна неприятная ситуация. Начались генеральные прогоны концертов, и во время репетиции сложного номера у Светланы нога попала в травалатор. Спустя некоторое время уже на другой репетиции артистка почувствовала, что у нее тянет живот, она выпила обезболивающее: «Оно не помогает, боль отдает в спину. Я поднимаюсь, чтобы идти на сцену и от резкой боли я теряю сознание».