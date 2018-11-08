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«Как рокерский ребёнок». Светлана Лобода рассказала о младшей дочери Тильде, солисте Rammstein и экстренной операции

08 ноября 2018 15:53
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Светлана Лобода откровенно рассказала о своей жизни в большом интервью.

В эксклюзивном интервью Андрею Малахову в программе «Прямой эфир» рассказала об операции, музыке, своем творчестве, дочках, аудитории, победительнице «Евровидения» и песне «Цвет настроения синий». Мы приводим некоторые фрагменты беседы с исполнительницей.

О дочках

Певица призналась, что старшая дочка не знала, что мама беременна до седьмого месяца. Девочка думала, что Светлана поправилась.

«Как рокерский ребёнок». Светлана Лобода рассказала о младшей дочери Тильде, солисте Rammstein и экстренной операции -1

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Когда Ева узнала, что у нее будет сестра, она была счастлива: «Она начала кричать и плакать. Она так хотела сестренку, она меня просила год». По словам артистки, ее дочка тоже запускает мысли в космос, например, она целый год говорила, что хочет сестру – и это случилось. Артистка шутит, что сейчас дочка ей говорит, что хочет брата.

Певица рассказала о своей младшей дочке Тильде: «Она просто чудо, у нее голубые глаза, большие-большие глаза, у нее ирокез – растет чуб, как рокерский ребенок». Почему девочке дали такое имя:  «Мне всегда нравилось это имя,  я очень люблю Тильду Суинтон как актрису. Есть еще пару факторов, которые в принципе повлияли».

«Как рокерский ребёнок». Светлана Лобода рассказала о младшей дочери Тильде, солисте Rammstein и экстренной операции -3

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица призналась, что ее дочки разные. «Ева любит читать, много читает, любит учить стихи».

Малышка Тильда, по словам Светланы, спокойная, наблюдательная, обаятельная, у нее все в себе. Но характер отличается от старшей дочки. «Она другой будет ребенок. Я это вижу».

«Личная жизнь – только мое». Артистка старается не показывать дочерей в соцсетях.

О срочной операции и своем самочувствии

Светлана Лобода рассказала, как почувствовала себя плохо на репетиции перед концертами. По ее словам, она трепетно относится к своему здоровью и регулярно его проверяет.

Лобода отметила, что в день ее рождения – 18 октября – произошла одна неприятная ситуация. Начались генеральные прогоны концертов, и во время репетиции сложного номера у Светланы нога попала в травалатор.

Спустя некоторое время уже на другой репетиции артистка почувствовала, что у нее тянет живот, она выпила обезболивающее: «Оно не помогает, боль отдает в спину. Я поднимаюсь, чтобы идти на сцену и от резкой боли я теряю сознание».

«Как рокерский ребёнок». Светлана Лобода рассказала о младшей дочери Тильде, солисте Rammstein и экстренной операции -5

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Врачи в больнице сказали, что у Светланы камни в почках и настояли на срочной операции. «Я боялась наркоза, для меня это было очень страшно»,  – призналась артистка. Но ее поддержали близкие и поклонники.

Светлана Лобода подтвердила, что из больницы ее встречал Тилль Линдеманн. Артистка отметила, что не может и не хочет ничего комментировать.

Солист Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы после операции

Светлана перенесла концерты, которые были отменены, на январь.

# Звезды # Светлана Лобода # Тилль Линдеман

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