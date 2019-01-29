Негативные комментарии в адрес Меган Маркл и Кейт Миддлтон приходится модерировать часами
Новости Великобритании. Сотрудники Кенсингтонского дворца вынуждены часами модерировать «сотни тысяч» ужасных комментариев в адрес Кейт Миддлтон и Меган Маркл.
По информации Daily Mail, на официальной Instagram-странице Кенсингтонского дворца в адрес двух герцогинь поступают жестокие комментарии. Некоторые пользователи также нападают на других комментаторов и оскорбляют их.
Стоит отметить, что ни у кого из герцогинь нет аккаунтов в социальных сетях: Меган, как известно, удалила свой аккаунт за год до свадьбы с принцем Гарри.
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
В то время как королевские помощники подчеркивают, что большинство комментариев, оставленных на официальных страницах в социальных сетях Кенсингтонского дворца, являются положительными, источник дворца сообщил изданию Hello!, что команда сотрудников часами модерирует комментарии под постами.
Аккаунты Кенсингтонского дворца в соцсетях являются важным источником информации для поклонников королевской семьи. В Instagram у страницы насчитывается более семи миллионов подписчиков, а в Twitter – почти 1,6 миллиона.
Дворец модерирует комментарии как в Instagram, так и в других социальных сетях.
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Сотрудники дворца опасаются, что предполагаемые разногласия между двумя герцогинями используются в качестве плацдарма для оскорблений в интернете.
Источник сообщил: «Это ужасно. Есть автоматизированные инструменты, которые помогают полиции справиться с неуместными комментариями, но также есть и ручная модерация. Проблема в том, что зачастую читать приходится тысячи комментариев».
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Достаточно лишь нескольких сообщений, чтобы начать агрессивную ссору между людьми.
«Это то, с чем приходится сталкиваться общественным деятелям и знаменитостям».
Источники сообщают, что в последние месяцы негатив от пользователей социальных сетей стал такой проблемой, что сотрудники дворца обратились к Instagram, чтобы узнать, как им справиться с оскорбительными комментариями.
У компании есть команда, призванная помогать известным пользователям Instagram справляться с такими проблемами – особенно с мониторингом неприятных и оскорбительных комментариев.
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
В некоторых постах Кейт Миддлтон называют «скучной», а в адрес Меган звучат расистские комментарии, а также обсуждение ее беременности.
Большая часть агрессии в соцсетях со стороны фанатов началась после сообщений о напряженной ситуации в королевской семье.
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