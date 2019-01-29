Негативные комментарии в адрес Меган Маркл и Кейт Миддлтон приходится модерировать часами

Новости Великобритании. Сотрудники Кенсингтонского дворца вынуждены часами модерировать «сотни тысяч» ужасных комментариев в адрес Кейт Миддлтон и Меган Маркл. По информации Daily Mail, на официальной Instagram-странице Кенсингтонского дворца в адрес двух герцогинь поступают жестокие комментарии. Некоторые пользователи также нападают на других комментаторов и оскорбляют их. Стоит отметить, что ни у кого из герцогинь нет аккаунтов в социальных сетях: Меган, как известно, удалила свой аккаунт за год до свадьбы с принцем Гарри.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

В то время как королевские помощники подчеркивают, что большинство комментариев, оставленных на официальных страницах в социальных сетях Кенсингтонского дворца, являются положительными, источник дворца сообщил изданию Hello!, что команда сотрудников часами модерирует комментарии под постами. Аккаунты Кенсингтонского дворца в соцсетях являются важным источником информации для поклонников королевской семьи. В Instagram у страницы насчитывается более семи миллионов подписчиков, а в Twitter – почти 1,6 миллиона. Дворец модерирует комментарии как в Instagram, так и в других социальных сетях. От дружбы до конфликта? Полная история взаимоотношений Меган Маркл и Кейт Миддлтон (здесь подробнее). Сотрудники дворца опасаются, что предполагаемые разногласия между двумя герцогинями используются в качестве плацдарма для оскорблений в интернете. Источник сообщил: «Это ужасно. Есть автоматизированные инструменты, которые помогают полиции справиться с неуместными комментариями, но также есть и ручная модерация. Проблема в том, что зачастую читать приходится тысячи комментариев».

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Достаточно лишь нескольких сообщений, чтобы начать агрессивную ссору между людьми. «Это то, с чем приходится сталкиваться общественным деятелям и знаменитостям». Источники сообщают, что в последние месяцы негатив от пользователей социальных сетей стал такой проблемой, что сотрудники дворца обратились к Instagram, чтобы узнать, как им справиться с оскорбительными комментариями. У компании есть команда, призванная помогать известным пользователям Instagram справляться с такими проблемами – особенно с мониторингом неприятных и оскорбительных комментариев.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal