Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только

Новости Беларуси. Супруга Максима Мирного – Ксения – опубликовала на своей странице в Instagram серию постов, в которых показала, как семья провела лето.

Накануне семья вернулась в США, но публикации с воспоминаниями об отдыхе продолжают появляться.

Максим Мирный, Ксения и четверо детей пары – Мелания, Петра, Демид и Трофим – отдыхали в Беларуси и Латвии.