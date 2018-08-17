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Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только

17 августа 2018 10:06
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Новости Беларуси. Супруга Максима Мирного – Ксения – опубликовала на своей странице в Instagram серию постов, в которых показала, как семья провела лето.

Накануне семья вернулась в США, но публикации с воспоминаниями об отдыхе продолжают появляться.

Максим Мирный, Ксения и четверо детей пары – Мелания, Петра, Демид и Трофим – отдыхали в Беларуси и Латвии. 

Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только-1

Фото: instagram.com/xsanka76

Мы собрали 10 моментов с отдыха большой семьи.

На одном из последних видео Максим Мирный с сыновьями занимается физкультурой: бегают наперегонки, обливаются водой, стоят в планке, младший мальчик ныряет в бассейн.

Вместе с детьми. Супруга Максима Мирного показала, как вся семья играет в теннис

Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только-4

Фото: instagram.com/xsanka76

Ксения Мирная также опубликовала фото детей и их бабушки, а также сопроводила запись трогательной подписью.

Ксения Мирная:
Бабушка и внуки. Спасибо тебе, дорогая наша, за твою трогательную заботу и безграничную любовь
Скучаем по твоим котлеткам, сырникам и голубцам, но уже закручиваю твоим внукам гайки – расслабились с тобой все, добрая ты наша.

Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только-7

Фото: instagram.com/xsanka76

А также посетили бабушку Ксении.

«Каждое лето, возвращаясь домой, я жду с нетерпением встречи с моей бабушкой Адой. В прошлом году мы с детьми устроили ей вот такое путешествие в Зазеркалье, где она с нами на какое-то время смогла окунуться в другой мир, где она все так же молода и хороша собой... Спасибо, моя дорогая, что вновь дождалась нас... Здоровья тебе, родная!»

Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только-10

Фото: instagram.com/xsanka76

Семья также съездила на рыбалку.

Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только-13

Фото: instagram.com/xsanka76

Посетила Парк-музей интерактивной истории «Сула».

Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только-16

Фото: instagram.com/xsanka76

Съездили в Ригу и Юрмалу.

Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только-19

Фото: instagram.com/xsanka76

«Мы будем сюда возвращаться, пусть даже через retrofoto. А у вас есть любимые города или места, куда вас всегда тянет вернуться?»

Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только-22

Фото: instagram.com/xsanka76

«Тут совершенно иной пляж, чем у нас во Флориде, но я его люблю не меньше. Погода сейчас такая комфортная!»

Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только-25

Фото: instagram.com/xsanka76

Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только-27

Фото: instagram.com/xsanka76

Семья 3 июля сходила на парад в Минске.

Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только-30

Фото: instagram.com/xsanka76

Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного (читать далее).

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Максим Мирный # Ксения Мирная # Фотофакт

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