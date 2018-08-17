Летний дневник. Как многодетная семья Максима Мирного провела каникулы в Беларуси и не только
Новости Беларуси. Супруга Максима Мирного – Ксения – опубликовала на своей странице в Instagram серию постов, в которых показала, как семья провела лето.
Накануне семья вернулась в США, но публикации с воспоминаниями об отдыхе продолжают появляться.
Максим Мирный, Ксения и четверо детей пары – Мелания, Петра, Демид и Трофим – отдыхали в Беларуси и Латвии.
Фото: instagram.com/xsanka76
Мы собрали 10 моментов с отдыха большой семьи.
На одном из последних видео Максим Мирный с сыновьями занимается физкультурой: бегают наперегонки, обливаются водой, стоят в планке, младший мальчик ныряет в бассейн.
Вместе с детьми. Супруга Максима Мирного показала, как вся семья играет в теннис
Фото: instagram.com/xsanka76
Ксения Мирная также опубликовала фото детей и их бабушки, а также сопроводила запись трогательной подписью.
Ксения Мирная:
Бабушка и внуки. Спасибо тебе, дорогая наша, за твою трогательную заботу и безграничную любовь
Скучаем по твоим котлеткам, сырникам и голубцам, но уже закручиваю твоим внукам гайки – расслабились с тобой все, добрая ты наша.
Фото: instagram.com/xsanka76
А также посетили бабушку Ксении.
«Каждое лето, возвращаясь домой, я жду с нетерпением встречи с моей бабушкой Адой. В прошлом году мы с детьми устроили ей вот такое путешествие в Зазеркалье, где она с нами на какое-то время смогла окунуться в другой мир, где она все так же молода и хороша собой... Спасибо, моя дорогая, что вновь дождалась нас... Здоровья тебе, родная!»
Фото: instagram.com/xsanka76
Семья также съездила на рыбалку.
Фото: instagram.com/xsanka76
Посетила Парк-музей интерактивной истории «Сула».
Фото: instagram.com/xsanka76
Съездили в Ригу и Юрмалу.
Фото: instagram.com/xsanka76
«Мы будем сюда возвращаться, пусть даже через retrofoto. А у вас есть любимые города или места, куда вас всегда тянет вернуться?»
Фото: instagram.com/xsanka76
«Тут совершенно иной пляж, чем у нас во Флориде, но я его люблю не меньше. Погода сейчас такая комфортная!»
Фото: instagram.com/xsanka76
Фото: instagram.com/xsanka76
Семья 3 июля сходила на парад в Минске.
Фото: instagram.com/xsanka76
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