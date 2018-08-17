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«Получили этим столбом под капот»: Домрачева рассказала подробности аварии в Минске

17 августа 2018 07:48
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Новости Беларуси. В июле Дарья Домрачева попала в небольшое ДТП. 16 августа биатлонистка рассказала о том случае на своей странице в Instagram.  

«Нажав при въезде во двор (в котором мы сняли в аренду квартиру для гостившей в Минске семьи друзей) кнопку шлагбаума и дождавшись, пока столб ограждения сравняется с уровнем земли, мы продолжили движение и получили этим столбом под капот», – написала спортсменка.  

По словам олимпийской чемпионки, в этом дворе с подобной ситуацией сталкивались и другие. Дарья уточнила, что впервые имела дело с таким дорожным столбом. Она также предложила заменить болларды на обычные шлагбаумы.  

Что касается самой спортсменки, её BMW X6 был застрахован. Домрачева сообщила, что автомобиль уже отремонтирован.  

Летом 2018 года Бьорндален и Домрачева покатались на 450-тонном самосвале.  

«Интересно было вживую увидеть то, что до сих пор видел только по телевизору» (подробнее здесь).  

# Авария в Минске # калейдоскоп # Дарья Домрачева

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