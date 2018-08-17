«Если вы ждёте от меня феерического шоу, можете сдать билеты». Рита Дакота отменила почти все концерты по состоянию здоровья

Певица Рита Дакота прокомментировала свое эмоциональное состояние после новости о разводе с Владом Соколовским и рассказала, чего ожидать от ее будущих концертов.

Пост исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. В нем она отметила, что с ней все в порядке – она находится дома с родными. Однако до сих пор не может поверить, что произошедшее случилось именно с ней.

Рита Дакота:

Я, вероятно, так до конца и не поняла, как случилось так, что я оказалась в этой точке роста (иначе не знаю, как мудро назвать этот этап), но я принимаю его и, уверена, однажды без боли смогу искренне увидеть в этой ситуации совершенство, как считает мой любимый Колин Типпинг.