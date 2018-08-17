«Если вы ждёте от меня феерического шоу, можете сдать билеты». Рита Дакота отменила почти все концерты по состоянию здоровья
Певица Рита Дакота прокомментировала свое эмоциональное состояние после новости о разводе с Владом Соколовским и рассказала, чего ожидать от ее будущих концертов.
Пост исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. В нем она отметила, что с ней все в порядке – она находится дома с родными. Однако до сих пор не может поверить, что произошедшее случилось именно с ней.
Рита Дакота:
Я, вероятно, так до конца и не поняла, как случилось так, что я оказалась в этой точке роста (иначе не знаю, как мудро назвать этот этап), но я принимаю его и, уверена, однажды без боли смогу искренне увидеть в этой ситуации совершенство, как считает мой любимый Колин Типпинг.
Фото: instagram.com/ritadakota
Сейчас певица проводит время с дочерью и близкими, работает с психологом, занимается физическими нагрузками, медитацией и наблюдает за своими чувствами.
Также Рита Дакота попросила не писать ей о том, что случившееся в ее семье – это пиар. «Мне больно такое видеть, правда».
Певица отменила все ближайшие концерты по состоянию здоровья. Выступления состоятся лишь в Москве и Санкт-Петербурге – они запланированы на конец августа. Девушка отметила, что эти концерты она никак не сможет отменить, так как к ней приедут зрители со всей страны, певице давно заплатили гонорар и много людей трудились над организацией выступлений.
Фото: instagram.com/ritadakota
Однако исполнительница сказала, что шоу от нее ожидать не стоит.
Рита Дакота:
Я не уверена, что они выйдут хорошими, потому как сил готовиться и пахать, творить и созидать у меня попросту нет. Поэтому если вы ждёте от меня феерического шоу, можете сдать билеты, его не будет, я его не подготовила, потому что я не достаточно сильная или не достаточно карьеристка.
На минувшей неделе стало известно, что Дакота и Соколовский разводятся из-за измен супруга.
Рита Дакота рассказала об общении Соколовского с их дочерью Мией (читать далее).