Леонардо Ди Каприо повторил трюк с «Оскаром», проделанный Мэрил Стрип в 1980 году

Новости США. На неделе голливудский актер Леонардо Ди Каприо несказанно обрадовал своих поклонников, а спустя несколько часов шокировал их своим неоднозначным поступком. Дело в том, что, едва получив долгожданный «Оскар» , голливудский актер в тот же вечер чуть с ним не распрощался.

На кадрах, обнародованных порталом TMZ, видно, как Ди Каприо вышел из ресторана и сел в машину. Лимузин уже тронулся с места, когда к нему подбежал кто-то из представителей заведения. Мужчина держал в руках ту самую статуэтку. Ди Каприо любезно попросил человека передать награду своему помощнику. У самого актера руки были заняты бутылкой с шампанским.







Пока одни поклонники Ди Каприо шутили над ситуацией, другие отметили, что трюк вполне мог быть запланированным заранее. Так, например, 36 лет назад актриса Мерил Стрип забыла свой «Оскар» в туалете здания, в котором проходила церемония.