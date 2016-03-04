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Леонардо Ди Каприо повторил трюк с «Оскаром», проделанный Мэрил Стрип в 1980 году

04 марта 2016 17:52
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Новости США. На неделе голливудский актер Леонардо Ди Каприо несказанно обрадовал своих поклонников, а спустя несколько часов шокировал их своим неоднозначным поступком.

Дело в том, что, едва получив долгожданный «Оскар», голливудский актер в тот же вечер чуть с ним не распрощался.

Актер забыл заветную статуэтку на вечеринке, посвященной церемонии вручения кинонаград.

Леонардо Ди Каприо повторил трюк с «Оскаром», проделанный Мэрил Стрип в 1980 году -1

Леонардо Ди Каприо повторил трюк с «Оскаром», проделанный Мэрил Стрип в 1980 году -3

На кадрах, обнародованных порталом TMZ, видно, как Ди Каприо вышел из ресторана и сел в машину.  Лимузин уже тронулся с места, когда к нему подбежал кто-то из представителей заведения. Мужчина держал в руках ту самую статуэтку. Ди Каприо любезно попросил человека передать награду своему помощнику. У самого актера руки были заняты бутылкой с шампанским.



Пока одни поклонники Ди Каприо шутили над ситуацией, другие отметили, что трюк вполне мог быть запланированным заранее. Так, например, 36 лет назад актриса Мерил Стрип забыла свой «Оскар» в туалете здания, в котором проходила церемония.

Леонардо Ди Каприо повторил трюк с «Оскаром», проделанный Мэрил Стрип в 1980 году -5


Мерил Стрип

Пресса тогда уверяла: это было сделано специально. Впрочем, официальный комментарий оскароносной актрисы так и не прозвучал. 

«Если у вас есть мозг, его надо использовать»: советы от Мерил Стрип, королевы красной дорожки «Оскара» в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

# Оскар # Фотофакт # калейдоскоп # Леонардо Ди Каприо # Мерил Стрип

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