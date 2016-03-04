8 стильных образов для работы в офисе

Офисной одежде обычно не придают большого значения. Как пишет The Telegraph, часто главными критериями являются недорогая ткань и скромные цвета, которые можно сочетать с любыми другими. Но чтобы выглядеть стильно даже на работе, надо постараться. Хотя есть все же одно простое решение этой проблемы: наличие в вашем шкафу базовых предметов гардероба. Предлагаем вам с ними познакомиться! С ног до головы в темно-синем Сочетание подобных тонов мгновенно создает сложный, считающийся офисным, вид. Широкие брюки, кашемировый свитер и обувь на каблуке дополните контрастными аксессуарами, например, сумкой или шарфом.

Бежевое пальто Незаменимая составляющая офисного гардероба. Бежевое пальто по-прежнему на пике популярности, и для этого есть свои причины. У него много преимуществ: этот оттенок прекрасно сочетается с любым другим оттенком вашей офисной одежды, в нем вы всегда выглядите элегантно и можете носить круглый год.

Белая блузка Вещь более универсальная, чем вы думаете. Она является неотъемлемой частью гардероба любой девушки. Наденьте ее в сочетании с темной юбкой-миди, обувью на толстом каблуке и строгим серым пальто. Также белая блузка будет великолепно смотреться со строгим костюмом.

Юбка-миди Когда-то юбка-карандаш была главным трендом офисной моды, но сейчас у нее появился достойный конкурент. Плиссе, с драпировкой, с рисунком или без – варианты бесконечны. В сочетании с блузкой и заостренными лодочками она будет смотреться великолепно.

Не бойтесь экспериментировать с полосами! Продольные полосы на одежде в сочетании с юбкой-миди и пальто без воротника, выглядят довольно официально. Только не переборщите с цветовой гаммой, чтобы сохранить ваш образ сдержанным.

Комбинированные вещи Да-да, они тоже могут выглядеть официально! Такие вещи идеально подходят для тех, кто ищет удобства. Вы будете выглядеть стильно как на работе, затрачивая минимальное количество усилий, так и в выходные, сочетая эту одежду с любой другой.

Сарафан снова в моде! После того, как сарафан получил что-то вроде обновления, он стал одним из ярчайших трендов. В ансамбле с белой блузкой, платье такого стиля идеально подходит для работы.