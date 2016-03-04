$350 тысяч за поимку убийцы гуся: жители одной британской деревушки ищут справедливости

Новости Великобритании. Вознаграждение в размере $350 тысяч за поимку убийцы гуся предлагают жители маленькой деревушки Сэндон в Хартфордшире. Животное, которое так и звали – Гусь, застрелили из проезжающей мимо машины, сообщает Metro.

Жители уверены, что этот жуткий поступок не мог совершить ни один из 400 местных жителей – Гуся любили абсолютно все местные. Он был символом деревни. Г. Эйтон, специалист по связям с общественностью:

Мы хотим, чтобы тот, кто совершил это, понес соответствующее наказание.

Х. Стаббингз, член приходского совета:

Это ужасно, что кто-то имеет наглость врываться в деревню и среди бела дня стрелять в беззащитное животное. Тем более, в то время там играли дети, и, если бы одного из них ранили, это было бы действительно чудовищно. Расстроенные люди почтили память любимца – устроили мемориальный мини-комплекс в местной телефонной будке, в которой Гусь проводил все свое свободное время.