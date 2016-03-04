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$350 тысяч за поимку убийцы гуся: жители одной британской деревушки ищут справедливости

04 марта 2016 15:59
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Новости Великобритании. Вознаграждение в размере $350 тысяч за поимку убийцы гуся предлагают жители маленькой деревушки Сэндон в Хартфордшире. Животное, которое так и звали – Гусь, застрелили из проезжающей мимо машины, сообщает Metro.

$350 тысяч за поимку убийцы гуся: жители одной британской деревушки ищут справедливости-1

Жители уверены, что этот жуткий поступок не мог совершить ни один из 400 местных жителей – Гуся любили абсолютно все местные. Он был символом деревни. 

Г. Эйтон, специалист  по связям с общественностью:
Мы хотим, чтобы тот, кто совершил это, понес соответствующее наказание.

$350 тысяч за поимку убийцы гуся: жители одной британской деревушки ищут справедливости-4

Х. Стаббингз, член приходского совета:
Это ужасно, что кто-то имеет наглость врываться в деревню и среди бела дня стрелять в беззащитное животное. Тем более, в то время там играли дети, и, если бы одного из них ранили, это было бы действительно чудовищно.

Расстроенные люди почтили память любимца – устроили мемориальный мини-комплекс в местной телефонной будке, в которой Гусь проводил все свое свободное время.  

$350 тысяч за поимку убийцы гуся: жители одной британской деревушки ищут справедливости-7

Г. Эйтон, специалист по связям с общественностью:
У него был великолепный и душевный характер. Его смерть  это настоящее горе для сельских жителей.

Гусь появился на свет 11 лет назад и, к сожалению, рано осиротел. Его родители были зверски растерзаны лисой.

# Домашние животные # Фотофакт # калейдоскоп

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