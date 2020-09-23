Леди Гага, Тайра Бэнкс и Мила Кунис. Как выглядят зарубежные звёзды без макияжа

Ходить с ярким макияжем 24 на 7 – настоящее испытание даже для знаменитостей. Иногда звезд без макияжа можно и не узнать. Мы сделали подборку фотографий, на которых можно увидеть, как выглядят селебрити без косметики.
Ходить с ярким макияжем 24 на 7 – настоящее испытание даже для знаменитостей. Иногда звезд без макияжа можно и не узнать. Мы сделали подборку фотографий, на которых можно увидеть, как выглядят селебрити без косметики.
Фото: instagram.com/taylorswift
Фото: instagram.com/adele
Фото: instagram.com/annehathaway
Фото: instagram.com/beyonce
Фото: instagram.com/camerondiaz, instagram.com/nedegenvkusno
Фото: instagram.com/ladygaga
Фото: instagram.com/kunismilaonline
Фото: instagram.com/tyrabanks
Фото: instagram.com/kimkardashian
Парни впервые увидели своих девушек без макияжа. Их реакция – здесь.