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Леди Гага, Тайра Бэнкс и Мила Кунис. Как выглядят зарубежные звёзды без макияжа

23 сентября 2020 15:25
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Ходить с ярким макияжем 24 на 7 – настоящее испытание даже для знаменитостей. Иногда звезд без макияжа можно и не узнать. Мы сделали подборку фотографий, на которых можно увидеть, как выглядят селебрити без косметики.  

Тейлор Свифт

Леди Гага, Тайра Бэнкс и Мила Кунис. Как выглядят зарубежные звёзды без макияжа-1

Фото: instagram.com/taylorswift

Адель

Леди Гага, Тайра Бэнкс и Мила Кунис. Как выглядят зарубежные звёзды без макияжа-4

Фото: instagram.com/adele

Энн Хэтэуэй

Леди Гага, Тайра Бэнкс и Мила Кунис. Как выглядят зарубежные звёзды без макияжа-7

Фото: instagram.com/annehathaway

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста

Бейонсе

Леди Гага, Тайра Бэнкс и Мила Кунис. Как выглядят зарубежные звёзды без макияжа-10

Фото: instagram.com/beyonce

Камерон Диас

Леди Гага, Тайра Бэнкс и Мила Кунис. Как выглядят зарубежные звёзды без макияжа-13

Фото: instagram.com/camerondiaz, instagram.com/nedegenvkusno

Леди Гага

Леди Гага, Тайра Бэнкс и Мила Кунис. Как выглядят зарубежные звёзды без макияжа-16

Фото: instagram.com/ladygaga

Мила Кунис

Леди Гага, Тайра Бэнкс и Мила Кунис. Как выглядят зарубежные звёзды без макияжа-19

Фото: instagram.com/kunismilaonline

Тайра Бэнкс

Леди Гага, Тайра Бэнкс и Мила Кунис. Как выглядят зарубежные звёзды без макияжа-22

Фото: instagram.com/tyrabanks

Ким Кардашьян

Леди Гага, Тайра Бэнкс и Мила Кунис. Как выглядят зарубежные звёзды без макияжа-25

Фото: instagram.com/kimkardashian

Парни впервые увидели своих девушек без макияжа. Их реакция здесь.

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