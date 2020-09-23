Женщина выкопала картошку, которая в точности похожа на её собаку

Хозяйка собирала урожай картофеля и неожиданно обнаружила на грядке своего пса, сообщает издание Metro. Дело в том, что одна из картофелин по форме очень напоминала мордочку питомца женщины.

Джоанн сказала, что ее семья не смогла съесть этот картофель, потому что считает его «шедевром».

«Теперь мы называем его «картофелеголовый Дэйв», – говорит Джоанн.

«Я до сих пор смеюсь над этим, потому что, вероятно, никогда больше не смогу вырастить картофель, похожий на мою собаку».

Пес Дэйв сейчас нездоров, поэтому необычная находка была именно тем, что нужно семье, чтобы поднять настроение.

«Сейчас он стареет и немного седеет, поэтому больше похож на картошку, чем когда-либо», – добавляет хозяйка.