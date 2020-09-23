Женщина выкопала картошку, которая в точности похожа на её собаку

Хозяйка собирала урожай картофеля и неожиданно обнаружила на грядке своего пса, сообщает издание Metro. Дело в том, что одна из картофелин по форме очень напоминала мордочку питомца женщины.
Хозяйка собирала урожай картофеля и неожиданно обнаружила на грядке своего пса, сообщает издание Metro. Дело в том, что одна из картофелин по форме очень напоминала мордочку питомца женщины.
Фото: Mercury Press
47-летняя Джоанн Гаджер поделилась фотографией причудливой картошки вместе с изображением своего 13-летнего американского бульдога Дэйва.
«Этих двоих могли разлучить при рождении», – пошутила англичанка.
Джоанн сказала, что ее семья не смогла съесть этот картофель, потому что считает его «шедевром».
Фото: Mercury Press
«Теперь мы называем его «картофелеголовый Дэйв», – говорит Джоанн.
«Я до сих пор смеюсь над этим, потому что, вероятно, никогда больше не смогу вырастить картофель, похожий на мою собаку».
Пес Дэйв сейчас нездоров, поэтому необычная находка была именно тем, что нужно семье, чтобы поднять настроение.
«Сейчас он стареет и немного седеет, поэтому больше похож на картошку, чем когда-либо», – добавляет хозяйка.
Фото: Mercury Press
Джоанн опубликовала забавную картинку для сравнения в разных группах на Facebook, где она набрала сотни лайков.
Пользователи начали шутить в комментариях: писали, что в будущем будут осторожно копать картошку, на случай, если откопают своего щенка.
А пес породы сиба-ину постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным (подробности здесь).