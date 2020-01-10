Парни впервые увидели своих девушек без макияжа. И вот как отреагировали

Девушки приняли участие в фотосессии, впервые показавшись перед своими парнями без макияжа. Его они не смывали даже во время сна. Как сообщает The Sun, соцопросы показывают, что каждый двадцатый мужчина в отношениях ни разу не видел свою девушку без макияжа. Девушек сфотографировали без макияжа, затем показали их парням, чтобы они поделились впечатлениями. 31-летняя Терри Уилкинс говорит, что ее возлюбленный Рональд Джеймс настаивает на том, чтобы она сменила накладные ресницы и толстый слой пудры на что-то более естественное. С этим девушка не согласна и планирует накраситься даже перед родами, которые запланированы через пару месяцев. «Я начала пользоваться косметикой с 13 лет. Я пользовалась косметикой, купленной на карманные деньги.

Фото: Stewart Williams, The Sun

Благодаря макияжу я чувствовала себя взрослой и более уверенной в себе. В школе меня часто отправляли домой из-за этого, а родители просили перестать пользоваться косметикой, говоря, что я и без неё хорошо выгляжу. Но я не стала их слушать. Я чувствовала неуверенность в своём теле и хотела быть такой же, как и мои подруги, которые постоянно пользовались косметикой. Макияж всегда помогал мне избежать насмешек сверстников. Я считала, что если моё лицо будет выглядеть идеально, то люди будут смотреть лишь на него. Находясь в отношениях, я ношу макияж круглосуточно. Я познакомилась с Ронни благодаря нашим общим друзьям, мы были помолвлены уже через три месяца, но он до сих пор ни разу не видел меня без макияжа. Перед сном я наношу легкую основу, румяна, тени для век, тушь для ресниц, подвожу глаза и затем ложусь спать. Я ставлю будильник на 5 утра, чтобы успеть смыть косметику и следующий час делаю полноценный макияж до того, как проснётся мой молодой человек. Вы не сможете застать меня врасплох – у меня есть запасная косметичка в машине и на работе. Мы с нетерпением ждем дня, когда станем родителями. В моей больничной сумке лежит полный набор для макияжа, а за две недели до предположительного дня родов мне предстоит визит в косметический салон. Во время своей первой встречи с ребёнком я хочу выглядеть идеально. Ронни говорит, что это глупо и жалуется на то, что я лишь пачкаю подушки своим накрашенным лицом.

Фото: Stewart Williams, The Sun

Оказаться перед людьми без макияжа было ужасно, я никогда не чувствовала себя настолько беззащитной. Я так давно привыкла постоянно краситься, что уже забыла, как выглядит без косметики собственное лицо. Надеюсь, что Ронни понравятся фотографии, но это не заставит меня передумать насчет всех запланированных процедур перед родами. Мне не помешает немножко храбрости, которую мне дарит макияж». Ронни:

Я считаю Терри красивой, неважно с косметикой на лице или без. Я умолял её перестать делать ночной макияж. Она делает потрясающий макияж, но я считаю её настоящей красавицей и хотел бы, чтобы Терри с гордостью показала свою естественную красоту всему миру. 20-летняя Аполлиана Лливелин хочет выглядеть идеальной в глазах своего 21-летнего парня Билли Моула, с которым она состоит в отношениях уже 5 лет. «Я начала пользоваться косметикой в 14 лет. Каждый день после школы вместе с друзьями я ходила в магазин косметики, чтобы протестировать бесплатные пробники, умоляла родителей подарить мне палетку теней на Рождество. Примерно в это время я начала участвовать в конкурсах красоты, где научилась делать макияж. Меня обижали дети в школе из-за этого, но макияж помогал чувствовать себя более уверенной.

Фото: Stewart Williams, The Sun

В 15 лет я перевелась в другую школу, где познакомилась с Билли. Уже через месяц мы начали встречаться. Спустя год он все ещё не знал, как выглядит моё лицо без косметики. Макияж нужен не только для себя, я стараюсь так в том числе и ради Билли. Моя полка забита различными палетками, кремами и средствами для снятия макияжа. 4 раза в неделю я посещаю профессионального визажиста, чтобы сделать гламурный макияж, с подводкой и накладными ресницами. С этим макияжем я провожу сутки до новой встречи с визажистом. А в те дни, когда мне нужно делать все самой, я встаю около 6 утра и крашусь до того, как проснется Билли. Я делаю макияж перед сном. Мой молодой человек просит меня не краситься так часто, из-за чего мы часто спорим. Моя мама, которая почти не пользуется косметикой, постоянно высказывает своё недовольство тем, что у меня всегда накрашены губы. Но я люблю ту уверенность, которую мне придает макияж.

Фото: Stewart Williams, The Sun

Мне повезло с тем, что у нас с Биллом все сложилось и не хотелось бы, чтобы наши отношения разрушились просто из-за того, что я недостаточно хорошо выгляжу. Решиться на фотосъемку без макияжа было крайне сложно для меня – было настолько страшно, что я дрожала. Но увидев свои фотографии, оказалась приятно удивлена, подумав, что Билли был прав и я слишком много времени и денег трачу на своё лицо. Я не готова полностью отказаться от косметики, но теперь считаю, что время от времени можно ходить и без неё. Билли:

Аполлиана – самая красивая девушка, которую я когда-либо встречал. Я часто повторял ей, что не стоит тратить так много денег на косметику. Она выглядит сногсшибательно с макияжем, но ей стоит полюбить своё лицо и без него. Когда-нибудь я спрячу от Аполлианы косметичку, чтобы посмотреть на её реакцию... 23-летняя Зара Шафик, работающая сиделкой, встречается уже более 5 лет с Эрнесто Эрнандесом, который работает персональным тренером. «Я начала пользоваться косметикой в 14 лет. Мне нравилось смотреть, как красятся мои двоюродные сестры, я часто тренировалась в этом на своих подружках.

Фото: Stewart Williams, The Sun

Я познакомилась с Эрнесто около 5 лет назад и с тех пор всегда стараюсь делать контурирование лица и пользоваться накладными ресницами, даже если мы просто идем на прогулку или собираемся мыть машину. Он всегда недоволен тем, сколько времени у меня уходит на сборы – в среднем это около 2 часов. Но его недовольство пропадает, когда видит результат моих трудов. Утром я крашусь около часа, до того, как проснется Эрнесто. Я не считаю, что косметики может быть на лице слишком много, поэтому всегда ношу ее с собой. Также я регулярно прохожу косметические процедуры. Даже сама мысль о том, что Эрнесто может увидеть моё лицо без макияжа, приводила меня в ужас. Косметика – то, что делает меня такой красивой. Я часто вижу девушек, на которых совсем нет косметики, и недоумеваю – как можно не прилагать усилия к уходу за собственной внешностью? Я прохожу обучение, чтобы стать визажистом. Мысль оказаться перед людьми без макияжа пугала меня, был страх того, что я буду выглядеть некрасивой. Но мне понравились фотографии, помогли взглянуть на себя под другим углом. Моё отношение к косметике не изменится, но я рада, что я поучаствовала в фотосессии. Благодаря этому, я почувствовала некую уверенность в собственном теле, правда, во время съемок приходилось бороться с постоянным желанием достать из косметички помаду».

Фото: Stewart Williams, The Sun