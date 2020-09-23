Прямой эфир

Творожный крем с клубничным соусом. Готовим вкусный и быстрый десерт на завтрак

23 сентября 2020 07:14
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: творог (200 г), сливки (100 г), сахар (100 г), клубника (150 г).

Творожный крем с клубничным соусом. Готовим вкусный и быстрый десерт на завтрак -1

Начнем с того, что забрасываем клубнику в сотейник, добавляем тростниковый сахар и начинаем варить. Доводим до кипения и варим 5-7 минут. Здесь мы можем использовать разнообразные ягоды и фрукты.

Творожный крем с клубничным соусом. Готовим вкусный и быстрый десерт на завтрак -4

Пока клубника закипает, мы смешиваем творог со сливками.

Творожный крем с клубничным соусом. Готовим вкусный и быстрый десерт на завтрак -7

Добавляем сахар, перемешиваем и перетираем через сито, чтобы избавиться от комочков, но можно это перебить блендером до однородной массы.

Творожный крем с клубничным соусом. Готовим вкусный и быстрый десерт на завтрак -10

Творожный крем перекладываем в бокал и сверху добавляем клубнику.

Творожный крем с клубничным соусом. Готовим вкусный и быстрый десерт на завтрак -13

Все гениальное просто. Приятного аппетита!

Творожный крем с клубничным соусом. Готовим вкусный и быстрый десерт на завтрак -16

Кстати, вот несколько интересных фактов и советов.

Можно использовать замороженную клубнику. Это миф, что она теряет свои свойства и становится безвкусной. В ней остаются все вкусовые качества и полезные свойства.

Творог хранится в холодильнике 5-7 дней, при заморозке он может храниться до полугода.

В состав творога входит триптофан – это аминокислота, которая помогает бороться с депрессией и бессонницей.  

Признаками того, что творог испортился является кислый запах, горчинка, подсыхание творога. Если творог испортился, не спешите его выбрасывать, из него можно приготовить сырники и запеканку. При сильной термической обработке все бактерии в твороге умирают.

Если при хранении сливки отслоились, сразу их не выбрасывайте, перемешайте. Если они стали однородными, то их можно использовать в блюдо, но если нет, то лучше их не использовать.

В супермаркете можно найти разные сливки, но лучше отдать свое предпочтение нормализованным сливкам, т. к. они готовятся из цельного молока с низкой жирностью и никаких стабилизаторов. Такие сливки скрываются под названием «питьевые сливки», их жирность колеблется от 10 до 42%.

Творожный крем использовали с давних времен, его можно использовать как в десертах, так и в закусках. Его можно намазывать на тосты, делать с ним разнообразные закуски, но больше он подходит к сладостям, фруктам и ягодам.

# Кулинария # калейдоскоп # Вадим Парханович # Фотофакт # Рецепты

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