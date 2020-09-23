Творожный крем с клубничным соусом. Готовим вкусный и быстрый десерт на завтрак

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: творог (200 г), сливки (100 г), сахар (100 г), клубника (150 г).
Начнем с того, что забрасываем клубнику в сотейник, добавляем тростниковый сахар и начинаем варить. Доводим до кипения и варим 5-7 минут. Здесь мы можем использовать разнообразные ягоды и фрукты.
Пока клубника закипает, мы смешиваем творог со сливками.
Добавляем сахар, перемешиваем и перетираем через сито, чтобы избавиться от комочков, но можно это перебить блендером до однородной массы.
Творожный крем перекладываем в бокал и сверху добавляем клубнику.
Все гениальное просто. Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько интересных фактов и советов.
Можно использовать замороженную клубнику. Это миф, что она теряет свои свойства и становится безвкусной. В ней остаются все вкусовые качества и полезные свойства.
Творог хранится в холодильнике 5-7 дней, при заморозке он может храниться до полугода.
В состав творога входит триптофан – это аминокислота, которая помогает бороться с депрессией и бессонницей.
Признаками того, что творог испортился является кислый запах, горчинка, подсыхание творога. Если творог испортился, не спешите его выбрасывать, из него можно приготовить сырники и запеканку. При сильной термической обработке все бактерии в твороге умирают.
Если при хранении сливки отслоились, сразу их не выбрасывайте, перемешайте. Если они стали однородными, то их можно использовать в блюдо, но если нет, то лучше их не использовать.
В супермаркете можно найти разные сливки, но лучше отдать свое предпочтение нормализованным сливкам, т. к. они готовятся из цельного молока с низкой жирностью и никаких стабилизаторов. Такие сливки скрываются под названием «питьевые сливки», их жирность колеблется от 10 до 42%.
Творожный крем использовали с давних времен, его можно использовать как в десертах, так и в закусках. Его можно намазывать на тосты, делать с ним разнообразные закуски, но больше он подходит к сладостям, фруктам и ягодам.