Леди Гага рассказала, как справилась с душевной травмой и полюбила себя
Новости США. Популярная певица Леди Гага столкнулась с мыслями о самоубийстве и тяжело переносила свою славу. Об этом артистка рассказала в интервью CBS News.
По словам 34-летней Леди Гаги, в какой-то момент она поняла, что слава повлияла на её психическое здоровье. Исполнительница чувствовала себя истощённой, её одолевали мрачные мысли. Затем певица начала думать о самоубийстве.
«Я не понимала, зачем мне ещё жить, кроме как ради семьи. Я начала задаваться вопросом: есть ли у меня причины продолжать жить?» – призналась артистка.
Фото: instagram.com/ladygaga
Артистка пояснила, что рассказать о своей депрессии намного сложнее, чем о какой-то физической травме.
«Если у вас проблемы с психикой, не всегда легко показать это людям. Раньше я причиняла себе вред и говорила: посмотрите, я порезалась, мне больно. Потому что мне казалось, что иначе никто не заметит. Эта проблема невидима», – добавила Леди Гага.
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Фото: instagram.com/ladygaga
Перемены внутри себя певица заметила в том числе при помощи пианино. Сначала исполнительница обожала этот музыкальный инструмент, ведь она написала на нём много песен. Но потом артистке было противно смотреть на пианино, бросая на него взгляд, она думала: «Ты разрушило мою жизнь!»
Фото: instagram.com/ladygaga
И всё-таки именно музыка помогла Леди Гаге вновь взять себя в руки и справиться с негативными эмоциями. Она написала песни о себе, через которые смогла избавиться от внутреннего негатива. Певица решила, что пора делать выбор.
«Ну, я могу и дальше ругать себя за ежедневную тягу к алкоголю, или я могу просто радоваться тому, что ещё жива. Могу продолжать жить и чувствовать себя вполне неплохо. Я достаточно хороша. Я совершенно несовершенна», – сделала вывод исполнительница.
Фото: instagram.com/ladygaga
Сейчас Леди Гага чувствует себя хорошо. Несколько месяцев назад она выпустила шестой студийный альбом и получила за него ряд премий.
Фото: instagram.com/ladygaga
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