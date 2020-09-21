Леди Гага рассказала, как справилась с душевной травмой и полюбила себя

Новости США. Популярная певица Леди Гага столкнулась с мыслями о самоубийстве и тяжело переносила свою славу. Об этом артистка рассказала в интервью CBS News.

По словам 34-летней Леди Гаги, в какой-то момент она поняла, что слава повлияла на её психическое здоровье. Исполнительница чувствовала себя истощённой, её одолевали мрачные мысли. Затем певица начала думать о самоубийстве.

«Я не понимала, зачем мне ещё жить, кроме как ради семьи. Я начала задаваться вопросом: есть ли у меня причины продолжать жить?» – призналась артистка.