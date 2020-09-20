Облепиха, клюква, брусника. Какую пользу нашему организму принесут осенние ягоды?

Осенние ягоды – витаминная находка. Облепиха, клюква, брусника... Сезонные ягоды – отличный способ укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма, рассказали в программе «Плюс-минус».

Тем более многие из них можно хранить почти всю зиму. Гид по витаминам. На какие ягоды стоит обратить внимание? Проведем ревизию на рынке вместе с диетологом.

Екатерина Давыдова, врач-диетолог:

Масса полезных ягод, которые принесут пользу нашему здоровью, в том числе как профилактика вирусных каких-то заболеваний. Что касается брусники, например, это совершенно уникальная ягода, которая обладает рядом полезных свойств. Она содержит витамины А, С и Е. Используется в качестве отваров, компотов, морсов, джемов.

Прекрасная ягода – облепиха, содержит жирорастворимые необходимые витамины: А и Е. Там же находится термостабильный витамин С, который сохраняет полезные свойства при термообработке и заморозке. Имеет иммуностимулирующее действие, содержит витамины группы В, К, витамин Р, который необходим для укрепления прочности стенок наших сосудов. Очень часто облепиховое масло используют при ЛОР-патологиях как антисептик местного действия.