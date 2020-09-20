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Облепиха, клюква, брусника. Какую пользу нашему организму принесут осенние ягоды?

20 сентября 2020 19:24
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Осенние ягоды – витаминная находка. Облепиха, клюква, брусника... Сезонные ягоды – отличный способ укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Облепиха, клюква, брусника. Какую пользу нашему организму принесут осенние ягоды?-1

Тем более многие из них можно хранить почти всю зиму.  

Гид по витаминам. На какие ягоды стоит обратить внимание? Проведем ревизию на рынке вместе с диетологом.  

Облепиха, клюква, брусника. Какую пользу нашему организму принесут осенние ягоды?-4

Екатерина Давыдова, врач-диетолог:  
Масса полезных ягод, которые принесут пользу нашему здоровью, в том числе как профилактика вирусных каких-то заболеваний.  

Что касается брусники, например, это совершенно уникальная ягода, которая обладает рядом полезных свойств. Она содержит витамины А, С и Е. Используется в качестве отваров, компотов, морсов, джемов.  

Облепиха, клюква, брусника. Какую пользу нашему организму принесут осенние ягоды?-7

Прекрасная ягода – облепиха, содержит жирорастворимые необходимые витамины: А и Е. Там же находится термостабильный витамин С, который сохраняет полезные свойства при термообработке и заморозке. Имеет иммуностимулирующее действие, содержит витамины группы В, К, витамин Р, который необходим для укрепления прочности стенок наших сосудов. Очень часто облепиховое масло используют при ЛОР-патологиях как антисептик местного действия.

Облепиха, клюква, брусника. Какую пользу нашему организму принесут осенние ягоды?-10

У осенних ягод противопоказаний нет, потому что практически все содержат органические кислоты. Если у человека есть какое-то заболевание органов желудочно-кишечного тракта, то это будет первое противопоказание. Также при чрезмерном употреблении может слабительный эффект вызвать.  

# Здоровье # калейдоскоп # Екатерина Давыдова # Фотофакт

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