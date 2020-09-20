Дуэйн Джонсон сорвал с петель свои ворота, чтобы успеть на работу

Новости США. Из-за сильного шторма ворота возле дома Дуэйна Джонсона отключились. Актёр не мог позволить себе опоздать на работу и случайно сорвал их с петель. «Не мой звёздный час, но мужчине нужно идти на работу», – начал объяснять Джонсон.

По его словам, после прошедшего шторма в его доме отключилось электричество. Соответственно, ворота не открывались. Дуэйн попытался выключить гидравлическую систему, чтобы ворота можно было открыть вручную, но эта система не сработала. В результате актёр попросту выломал их. «Я толкнул, дёрнул и полностью сорвал ворота. Вырвал их из кирпичной стены, отрезал стальную гидравлику и швырнул на траву», – признался Скала.

Фото: instagram.com/therock

Позже служба безопасности актёра связалась со специалистами, чтобы ворота можно было починить. Все приехавшие люди были «слегка» удивлены. Сейчас Джонсон снимается в фильме «Чёрный Адам», выход которого запланирован на 2021 год. Актёр исполняет главную роль.