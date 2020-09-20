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Дуэйн Джонсон сорвал с петель свои ворота, чтобы успеть на работу

20 сентября 2020 11:40
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Новости США. Из-за сильного шторма ворота возле дома Дуэйна Джонсона отключились. Актёр не мог позволить себе опоздать на работу и случайно сорвал их с петель.

«Не мой звёздный час, но мужчине нужно идти на работу», – начал объяснять Джонсон.

Дуэйн Джонсон сорвал с петель свои ворота, чтобы успеть на работу -1

По его словам, после прошедшего шторма в его доме отключилось электричество. Соответственно, ворота не открывались. Дуэйн попытался выключить гидравлическую систему, чтобы ворота можно было открыть вручную, но эта система не сработала. В результате актёр попросту выломал их.

«Я толкнул, дёрнул и полностью сорвал ворота. Вырвал их из кирпичной стены, отрезал стальную гидравлику и швырнул на траву», – признался Скала.

Дуэйн Джонсон сорвал с петель свои ворота, чтобы успеть на работу -4

Фото: instagram.com/therock 

Позже служба безопасности актёра связалась со специалистами, чтобы ворота можно было починить. Все приехавшие люди были «слегка» удивлены.

Сейчас Джонсон снимается в фильме «Чёрный Адам», выход которого запланирован на 2021 год. Актёр исполняет главную роль.

Дуэйн Джонсон сорвал с петель свои ворота, чтобы успеть на работу -7

Кстати, богатырской силой может похвастаться и актёр Хафтор Бьёрнссон, который прославился после съёмок в «Игре престолов». Мужчина был признан самым сильным человеком планеты – здесь подробности.

# Звезды # калейдоскоп # Дуэйн Джонсон # Фотофакт

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