Дуэйн Джонсон сорвал с петель свои ворота, чтобы успеть на работу

Новости США. Из-за сильного шторма ворота возле дома Дуэйна Джонсона отключились. Актёр не мог позволить себе опоздать на работу и случайно сорвал их с петель.
«Не мой звёздный час, но мужчине нужно идти на работу», – начал объяснять Джонсон.
Новости США. Из-за сильного шторма ворота возле дома Дуэйна Джонсона отключились. Актёр не мог позволить себе опоздать на работу и случайно сорвал их с петель.
«Не мой звёздный час, но мужчине нужно идти на работу», – начал объяснять Джонсон.
По его словам, после прошедшего шторма в его доме отключилось электричество. Соответственно, ворота не открывались. Дуэйн попытался выключить гидравлическую систему, чтобы ворота можно было открыть вручную, но эта система не сработала. В результате актёр попросту выломал их.
«Я толкнул, дёрнул и полностью сорвал ворота. Вырвал их из кирпичной стены, отрезал стальную гидравлику и швырнул на траву», – признался Скала.
Фото: instagram.com/therock
Позже служба безопасности актёра связалась со специалистами, чтобы ворота можно было починить. Все приехавшие люди были «слегка» удивлены.
Сейчас Джонсон снимается в фильме «Чёрный Адам», выход которого запланирован на 2021 год. Актёр исполняет главную роль.
Кстати, богатырской силой может похвастаться и актёр Хафтор Бьёрнссон, который прославился после съёмок в «Игре престолов». Мужчина был признан самым сильным человеком планеты – здесь подробности.