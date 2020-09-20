Исполнилось 13 лет. Как выглядит внук Веры Глаголевой

Новости России. Дочь Веры Глаголевой Мария Нахапетова поздравила своего сына с 13-летием и опубликовала фото мальчика на странице в Instagram.

Кирилл – старший внук Глаголевой. У покойной актрисы также есть внучка Полина, которой в этом году исполнится 14 лет, и ещё трое внуков – 8-летний Мирон, 2-летний Сергей и Илья, родившийся в мае 2020 года.