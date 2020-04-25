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Такими их редко увидишь. Знаменитости показали, как выглядят дома

25 апреля 2020 09:52
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Есть ли у вас какие-нибудь комплексы? Многие подростки волнуются из-за угрей, роста, состояния своих волос, стеснительного характера и других причин. Эти люди со вздохом смотрят на знаменитостей, которые всегда выглядят отлично. 

Однако теперь времена изменились. Популярные актёры и певицы нередко делятся своими не самыми удачными или просто смешными фотографиями, чтобы показать подросткам, что они тоже не идеальны. Зачем? Наверное, потому что ныне популярные люди сами проходили через тяжёлый период жизни и хотят подбодрить других. 

Леди Гага 

Такими их редко увидишь. Знаменитости показали, как выглядят дома-1

Фото: instagram.com/ladygaga 

Джессика Альба 

Подарили жизнь. Как выглядят родители популярных актёров? 

Такими их редко увидишь. Знаменитости показали, как выглядят дома-4

Фото: instagram.com/jessicaalba 

Мила Кунис 

Такими их редко увидишь. Знаменитости показали, как выглядят дома-7

Фото: instagram.com/aplusk 

Джейсон Момоа 

Такими их редко увидишь. Знаменитости показали, как выглядят дома-10

Фото: instagram.com/theprojecttv 

Дрю Бэрримор 

Такими их редко увидишь. Знаменитости показали, как выглядят дома-13

Фото: instagram.com/drewbarrymore 

Хафтор Бьёрнссон 

Такими их редко увидишь. Знаменитости показали, как выглядят дома-16

Фото: instagram.com/thorbjornsson 

Синди Кроуфорд 

Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются? 

Такими их редко увидишь. Знаменитости показали, как выглядят дома-19

Фото: instagram.com/cindycrawford 

Шэрон Стоун 

Такими их редко увидишь. Знаменитости показали, как выглядят дома-22

Фото: instagram.com/sharonstone 

Патрик Стюарт 

Такими их редко увидишь. Знаменитости показали, как выглядят дома-25

Фото: reddit.com/user/mayaxs 

Кстати, а сможете вспомнить, как выглядел Патрик Стюарт в молодости? Вот, каким он был более 40 лет назад (здесь подробнее). 

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