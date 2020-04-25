Такими их редко увидишь. Знаменитости показали, как выглядят дома

Есть ли у вас какие-нибудь комплексы? Многие подростки волнуются из-за угрей, роста, состояния своих волос, стеснительного характера и других причин. Эти люди со вздохом смотрят на знаменитостей, которые всегда выглядят отлично.

Однако теперь времена изменились. Популярные актёры и певицы нередко делятся своими не самыми удачными или просто смешными фотографиями, чтобы показать подросткам, что они тоже не идеальны. Зачем? Наверное, потому что ныне популярные люди сами проходили через тяжёлый период жизни и хотят подбодрить других.

Леди Гага