В Иркутске на Stand-Up выступлении блогера BadComedian образовалась давка

Новости России. На Stand-Up выступлении известного российского видеоблогера BadComedian (Евгений Баженов) в клубе «Бензин» в Иркутске произошла давка.

Об этом Евгений сообщил на своей странице в социальных сетях. Он обвинил учредителей клуба в недостойном отношении к людям, которые пришли на выступление блогера.

Баженов призвал артистов никогда не работать с этой площадкой. «Бонусами» от работы с клубом BadComedian назвал «наглую ложь о вместимости зала, а следовательно давку».

Евгений Баженов, видеоблогер:

Подобное поведение должно быть наказано.

P.S. А потом спрашивают, а каким образом может случиться «Хромая лошадь» (пермский клуб, где зимой 2009 года произошел пожар, в котором погибли 156 человек из-за несоблюдения правил пожарной безопасности – прим. ред.), да вот таким, если бы, не дай бог, подобное случилось здесь, сгорели бы вообще все.

Дмитрий, очевидец событий в клубе Иркутска, рассказывал, что одной девушке стало плохо уже во время выступления.

Дмитрий, очевидец (комментарий Вести. Иркутск):

Шло выступление, было достаточно тесно и уже в этот момент человеку одному стало плохо.

Учредитель клуба в этом же сюжете рассказал, что они не являются организаторами концерта и предоставляли площадку в аренду.

Анатолий Маркидонов, учредитель клуба (комментарий Вести. Иркутск):

Я сделал запрос в станцию скорой помощи – вызывалась ли на этот адрес вчера карета скорой помощи. Ни одной кареты скорой помощи не вызывалось. Могу привести пример, что за день до этого у нас выступал артист Noize MC. Примерно такое же количество людей было, но все спокойно вышли.

Некоторые обвинили видеоблогера в том, что давки удалось бы избежать, если бы в продажу поступило меньшее количество билетов.

Через несколько дней после первого поста Евгений Баженов прокомментировал слова учредителя клуба в Иркутске, где отметил, что заявленная вместимость зала в клубе была 1000 человек. И прикрепил документы, подтверждающие этот факт.

Евгений Баженов:

Заявленная вместимость – 1000 человек. Сказали, что комфортно будет 800. А оказалось, что клуб не вмещает и 700. Мои организаторы и продавали эти билеты, исходя из информации от клуба.

Продано было около 750 билетов, из них пришло 708, и на входе билет приобрели ещё 8 человек, ведь стало быстро понятно, что учредители/представители площадки «Бензин» в Иркутске продажи билетов на входе остановили, когда стало ясно, что пришло 400 человек, а зал уже плотно забит. Ну да ладно, это детали.

Видеоблогер призвал органы проверить клуб.

Евгений Баженов:

Хочется поговорить про учредителя самого клуба «Бензин» в Иркутске, который внезапно ни при чём! При этом его коллеги-учредители подписывают договор, в котором указана вместимость в 1000 человек, также его представители в сообщениях говорят, что площадка вмещает 1000, но комфортно будет при 800, но учредитель естественно не при чём.

Отдельно BadComedian поблагодарил зрителей из Иркутска, которые пришли на его выступление. Он отметил, что они даже в такой ситуации умудрились смеяться.