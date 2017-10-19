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Французская актриса Даниэль Дарье скончалась в возрасте 100 лет

19 октября 2017 12:34
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Новости Франции. Huffington Post France сообщает, что актриса Даниэль Дарье умерла на 101-ом году жизни в своем доме на юге Франции.

Французская актриса Даниэль Дарье скончалась в возрасте 100 лет-1

«Мари-Октябрь». Фото: imdb.com

Дарье была легендарной французской актрисой, которая дебютировала в кино еще в 1931 году. Она снималась не только на родине, но и в Голливуде. К числу заметных картин актрисы относятся «Мадам де…», «Мари-Октябрь», «Дьявол и десять заповедей», «Красное и черное».

Самые же известные роли Даниэль Дарье относятся к новому тысячелетию. В 2002 году она получила приз Берлинского кинофестиваля за фильм «8 женщин», а в 2007 озвучила одну из главных героинь в гениальном постмодернистском мультфильме «Персиполис».

Французская актриса Даниэль Дарье скончалась в возрасте 100 лет-4

«8 женщин». Фото: imdb.com

Актриса снялась более чем в 140 фильмах и продолжалась работать даже в почтенном возрасте – последняя роль Дарье была в прошлогодней короткометражке.

# Звезды # Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Даниэль Дарье

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