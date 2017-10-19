Французская актриса Даниэль Дарье скончалась в возрасте 100 лет

Новости Франции. Huffington Post France сообщает, что актриса Даниэль Дарье умерла на 101-ом году жизни в своем доме на юге Франции.

Дарье была легендарной французской актрисой, которая дебютировала в кино еще в 1931 году. Она снималась не только на родине, но и в Голливуде. К числу заметных картин актрисы относятся «Мадам де…», «Мари-Октябрь», «Дьявол и десять заповедей», «Красное и черное».

Самые же известные роли Даниэль Дарье относятся к новому тысячелетию. В 2002 году она получила приз Берлинского кинофестиваля за фильм «8 женщин», а в 2007 озвучила одну из главных героинь в гениальном постмодернистском мультфильме «Персиполис».