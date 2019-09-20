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«Мои любимки». Лобода опубликовала редкие кадры с дочерьми

20 сентября 2019 11:38
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Светлана Лобода поделилась с поклонниками новыми кадрами в своем Instagram-аккаунте.

Певица опубликовала умилительные фотографии с обеими дочерьми. На фото Светлана держит на руках маленькую Тильду, рядом к певице нежно прижимается Евангелина.

«Мои любимки». Лобода опубликовала редкие кадры с дочерьми-1

Фото: instagram.com/lobodaofficial

«Мои любимки, мое счастье», — подписала снимок Светлана Лобода.

Поклонники оценили новое фото и оставили певице добрые слова в комментариях.

«Моя». Лера Кудрявцева показала смешные фото годовалой дочери

«Мои любимки». Лобода опубликовала редкие кадры с дочерьми-4

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, Евангелина родилась у Светланы Лободы и хореографа Андрея Царя в 2011 году. Девочка часто появляется в соцсетях звездной мамы, в отличие от годовалой Тильды, лицо которой артистка тщательно скрывает.

Сможете узнать Светлану Лободу на архивных фото? Как менялась певица — здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Светлана Лобода # Андрей Царь

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