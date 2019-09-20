«Мои любимки». Лобода опубликовала редкие кадры с дочерьми

Певица опубликовала умилительные фотографии с обеими дочерьми. На фото Светлана держит на руках маленькую Тильду, рядом к певице нежно прижимается Евангелина.

Светлана Лобода поделилась с поклонниками новыми кадрами в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники оценили новое фото и оставили певице добрые слова в комментариях.

Напомним, Евангелина родилась у Светланы Лободы и хореографа Андрея Царя в 2011 году. Девочка часто появляется в соцсетях звездной мамы, в отличие от годовалой Тильды, лицо которой артистка тщательно скрывает.