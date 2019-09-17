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Легенда кинематографа. Владимир Меньшов отмечает 80-летие

17 сентября 2019 12:40
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Новости России. Владимир Меньшов отмечает юбилей. Режиссёру исполнилось 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легенда кинематографа. Владимир Меньшов отмечает 80-летие-1

Его по праву считают легендой кинематографа. На счету артиста около 120 ролей в кино- и телекартинах. А снятые им фильмы знает чуть ли не каждый. Среди них – оскароносная «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Шырли-мырли» и «Зависть богов».

Легенда кинематографа. Владимир Меньшов отмечает 80-летие-4

Свои поздравления с 80-летием народному артисту России направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Легенда кинематографа. Владимир Меньшов отмечает 80-летие-7

Легенда кинематографа. Владимир Меньшов отмечает 80-летие-9

# Юбилеи # Культура # Владимир Меньшов

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