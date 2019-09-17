Легенда кинематографа. Владимир Меньшов отмечает 80-летие

Новости России. Владимир Меньшов отмечает юбилей. Режиссёру исполнилось 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Владимир Меньшов отмечает юбилей. Режиссёру исполнилось 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его по праву считают легендой кинематографа. На счету артиста около 120 ролей в кино- и телекартинах. А снятые им фильмы знает чуть ли не каждый. Среди них – оскароносная «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Шырли-мырли» и «Зависть богов».
Свои поздравления с 80-летием народному артисту России направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.