Легенда кинематографа. Владимир Меньшов отмечает 80-летие

Его по праву считают легендой кинематографа. На счету артиста около 120 ролей в кино- и телекартинах. А снятые им фильмы знает чуть ли не каждый. Среди них – оскароносная «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Шырли-мырли» и «Зависть богов».