Рождество Пресвятой Богородицы. Чему посвящён праздник и что запрещено делать в этот день?

21 сентября православные отмечают первый из двенадцати главных праздников в новом церковном году, который начинается 14 сентября, – Рождество Пресвятой Богородицы. Он посвящён рождению Девы Марии, которая является матерью Иисуса Христа.

Считается, что Мария родилась в семье праведных Иоакима и Анны. Супруги долгое время были бездетны. Как-то раз в храме отказались принять жертву Иоакима богу. Первосвященник сказал, что раз у мужчины нет детей, то он не любим богом.

После этого Иоаким ушёл молиться в пустыню, а его жена осталась дома и в одиночестве тоже просила у бога ребёнка. И они услышали ответ. Супругам привиделся ангел и сказал, что у них родится дочка, о которой будут говорить во всём мире.

Традиции Рождества Пресвятой Богородицы

В этот день крестьяне благодарили землю за собранный урожай и просили о новом в следующем году.

В некоторых местах было принято ходить на кладбища, чтобы навестить могилы ушедших из жизни родственников.

21 сентября молодожёны ходили в гости к родителям мужа и жены для установления хороших взаимоотношений. Также могли и сами родители молодых прийти к ним в гости. После рождения у супругов детей было принято приводить внуков 21 сентября к бабушкам и дедушкам и оставлять погостить на несколько дней.

В день Рождества Пресвятой Богородицы существовала своя традиция защиты от сглазов. В огне сжигались старая одежда и износившаяся обувь.

Детей на пороге дома обливали холодной водой, чтобы укрепить дух и тело.

Приметы Рождества Пресвятой Богородицы

Было несколько примет, говорящих о погоде. Например, каким будет 21 сентября, такой будет и погода всю оставшуюся осень. А ещё – чем больше на луке шелухи, тем холоднее будет зима. Если на деревьях почти не осталось листьев – ожидается ранняя зима. Однако если на деревьях много паутины – зима будет тёплой. И так далее.

Хорошей приметой считалось испачкать руки в чём-то чёрном. Люди верили, что тогда скоро будет выгодное денежное предложение. Чтобы примета сбылась, нужно было наступить на веник и несколько минут постоять на нём.

У женщин была примета, что если перед рассветом сходить к реке и умыть лицо водой, то получится продлить молодость.

Плохой приметой считалось в этот день отряхиваться от крошек. Люди верили, что так стряхиваются достаток и удача.

Запреты Рождества Пресвятой Богородицы

Нельзя было заниматься любой тяжёлой работой. Шитьё и рукоделие также было под запретом, поскольку считалось, что это отвлекает людей от мыслей о духовном.

Было запрещено выбрасывать еду, её нужно было скармливать животным.

Запрещалось ходить босиком по траве. Считалось, что так человек собирает на себя болезни.