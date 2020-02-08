Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки
Ловко маскирующиеся животные могут вызвать как умиление, так и новую фобию. Зависит от того, какое именно создание внезапно появится из ниоткуда.
Каждое живое существо развивается, чтобы обеспечить себе лучшие условия жизни и передать потомкам свою ДНК. Люди, например, активно совершенствовали интеллектуальные способности и навыки социального взаимодействия.
Хищники больше внимания уделяли атакующим приспособлениями: научились вырабатывать яд, отрастили когти и клыки, развили скорость бега или полёта. А есть и такие животные, которые вложили огромное количество очков умений в маскировку. Мы собрали 15 примеров, когда беглым взглядом прячущееся создание не заметить.
Фото: pikabu.ru / CavalierKingCS
Фото: reddit.com/user/lleruarc
Фото: pikabu.ru / Radiolog70
Фото: reddit.com/user/byParallax
Фото: pikabu.ru / lipuchiy
Фото: reddit.com/user/GrapeyGuy1
Фото: pikabu.ru / vonabruk
Фото: reddit.com/user/nia_sun
Фото: reddit.com/user/geisslereliz
Фото: reddit.com/user/Outdooroperater
Фото: reddit.com/user/Ninja_Spi-D-er
Фото: pikabu.ru / WildAdmin
Фото: reddit.com/user/blthmsphlp
Фото: reddit.com/user/avibryan17
Фото: reddit.com/user/MaximusMatrix
А вот хаски, похоже, приложили массу усилий, чтобы стать исключительно милыми собаками.
Посмотреть на фотографии питомцев, которых так и хочется потискать, можно здесь.