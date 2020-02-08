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Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки

08 февраля 2020 07:32
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Ловко маскирующиеся животные могут вызвать как умиление, так и новую фобию. Зависит от того, какое именно создание внезапно появится из ниоткуда. 

Каждое живое существо развивается, чтобы обеспечить себе лучшие условия жизни и передать потомкам свою ДНК. Люди, например, активно совершенствовали интеллектуальные способности и навыки социального взаимодействия. 

Хищники больше внимания уделяли атакующим приспособлениями: научились вырабатывать яд, отрастили когти и клыки, развили скорость бега или полёта. А есть и такие животные, которые вложили огромное количество очков умений в маскировку. Мы собрали 15 примеров, когда беглым взглядом прячущееся создание не заметить. 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -1

Фото: pikabu.ru / CavalierKingCS 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -3

Фото: reddit.com/user/lleruarc 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -5

Фото: pikabu.ru / Radiolog70 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -7

Фото: reddit.com/user/byParallax 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -9

Фото: pikabu.ru / lipuchiy 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -11

Фото: reddit.com/user/GrapeyGuy1 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -13

Фото: pikabu.ru / vonabruk 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -15

Фото: reddit.com/user/nia_sun 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -17

Фото: reddit.com/user/geisslereliz 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -19

Фото: reddit.com/user/Outdooroperater 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -21

Фото: reddit.com/user/Ninja_Spi-D-er 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -23

Фото: pikabu.ru / WildAdmin 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -25

Фото: reddit.com/user/blthmsphlp 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -27

Фото: reddit.com/user/avibryan17 

Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки -29

Фото: reddit.com/user/MaximusMatrix 

А вот хаски, похоже, приложили массу усилий, чтобы стать исключительно милыми собаками.

Посмотреть на фотографии питомцев, которых так и хочется потискать, можно здесь

# Животные # калейдоскоп # Фотофакт

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