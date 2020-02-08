Остаётся только позавидовать. 15 фотографий животных с отличными навыками маскировки

Ловко маскирующиеся животные могут вызвать как умиление, так и новую фобию. Зависит от того, какое именно создание внезапно появится из ниоткуда.

Каждое живое существо развивается, чтобы обеспечить себе лучшие условия жизни и передать потомкам свою ДНК. Люди, например, активно совершенствовали интеллектуальные способности и навыки социального взаимодействия.

Хищники больше внимания уделяли атакующим приспособлениями: научились вырабатывать яд, отрастили когти и клыки, развили скорость бега или полёта. А есть и такие животные, которые вложили огромное количество очков умений в маскировку. Мы собрали 15 примеров, когда беглым взглядом прячущееся создание не заметить.