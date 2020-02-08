Продолжение «Ничто не случается дважды». Актёры рассказали о втором сезоне нашумевшего сериала

Съёмочная группа сериала «Ничто не случается дважды» приступила к озвучке второго сезона. Об этом актриса Натали Старынкевич рассказала на своей странице в Instagram. «Сегодня поистине Счастливый День. Мы начали озвучивать продолжение «Ничто не случается дважды» с Любимейшей Оксаной Байрак, и я наконец-то увидела часть материала! Уххх! Будет душещипательно, друзья!», – эмоционально написала Старынкевич.

Фото: instagram.com/starynkevich

Об этом событии также рассказала исполнительница одной из главных ролей Екатерина Тышкевич. «Озвучивать с Оксаной Байрак это и огромное удовольствие, и большая ответственность. Ведь так хочется сделать по максимуму! Понять на 100% каждое её наставление, услышать, прочувствовать, реализовать ! И для этого у тебя всего один инструмент – собственный голос. Казалось бы, просто стоишь у микрофона 5-6 часов кряду, а изматываешься так, что спишь потом 10-12 часов, восстанавливаясь. Но получается ОЧЕНЬ КРУТО!», – написала актриса на своей странице в Instagram. Тышкевич добавила, что первая серия уже закончена, и уже начата озвучка второй.

Фото: instagram.com/mrsketrin

О своём намерении снять продолжение нашумевшего сериала, который снискал популярность у теле- и интернет-зрителей, Байрак заявила ещё в октябре 2019 года, когда поделилась частью сценария в своём в Instagram-аккаунте. А в январе Оксана Ивановна написала, что четыре серии уже были смонтированы. Что именно будет в новом сезоне Байрак не рассказывает. Ясно только, что зрителя ожидают любовный треугольник, интрига и красивый визуальный ряд. По словам режиссёра, в сериале будут черты триллера и детектива, но только на втором плане.

Фото: instagram.com/b.a.t.o.n.f.a.n