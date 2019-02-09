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«Вы прекрасны». Ани Лорак показала, как проводит свой выходной

09 февраля 2019 11:18
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Новости Украины. Популярная украинская певица Ани Лорак показала, как отдыхает во время перерывов в работе.  

«Сегодня выходной. Time to relax... А завтра снова увижу вас!», – написала артистка.  

Свои слова исполнительница сопроводила двумя снимками. Лорак удобно устроилась на диване, обкрутила голову полотенцем и листает журналы. Подписчики положительно восприняли ленивый отдых Ани, но не преминули указать на постановочность фотографий.  

«Вы прекрасны». Ани Лорак показала, как проводит свой выходной-1

Фото: instagram.com/anilorak  

«Вау, Вы прекрасны, впрочем, как и всегда»,  

«Постановочное фото. Как можно выйти из душа с макияжем?»,  

«Дива отдыхает и набирается сил… Правильно, Каролина»,  

«Да, всегда важно позволить себе отдохнуть от суеты и работы».  

«Вы прекрасны». Ани Лорак показала, как проводит свой выходной-4

Фото: instagram.com/anilorak  

Не так давно снимком без макияжа и фильтров поделилась Дженнифер Лопес. 

«Принцесса, тебе не нужен макияж» (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Ани Лорак

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