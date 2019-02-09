«Вы прекрасны». Ани Лорак показала, как проводит свой выходной
Новости Украины. Популярная украинская певица Ани Лорак показала, как отдыхает во время перерывов в работе.
«Сегодня выходной. Time to relax... А завтра снова увижу вас!», – написала артистка.
Свои слова исполнительница сопроводила двумя снимками. Лорак удобно устроилась на диване, обкрутила голову полотенцем и листает журналы. Подписчики положительно восприняли ленивый отдых Ани, но не преминули указать на постановочность фотографий.
Фото: instagram.com/anilorak
«Вау, Вы прекрасны, впрочем, как и всегда»,
«Постановочное фото. Как можно выйти из душа с макияжем?»,
«Дива отдыхает и набирается сил… Правильно, Каролина»,
«Да, всегда важно позволить себе отдохнуть от суеты и работы».
Фото: instagram.com/anilorak
Не так давно снимком без макияжа и фильтров поделилась Дженнифер Лопес.
«Принцесса, тебе не нужен макияж» (подробнее здесь).