Что было 11 февраля: примета и памятные события

Примета: Если в этот день вдруг зачесался локоть, надо ждать неприятностей.

Петр I задымил Россию

О том, что табак в Европу завёз Колумб, факт известный. Но только во второй половине 16-го века дымком запахло в России. Сначала здесь с никотином боролись, как сегодня с наркотиками: запрещалось курить и хранить его дома. За нарушение запрета секли головы с конфискацией имущества. За нюхание отрезали носы или вырывали ноздри. Петру I, видимо, осточертело слушать доклады о расправах над курильщиками, тем более сам охотно баловался табачком, и 11 февраля 1697 года он своим указом разрешил продажу табака в «светлицах и кабаках». С того дня и понеслось. Следующим шагом в торговлю включилось государство, позже открылись две табачные фабрики. Россия, а за нею и Советский Союз активно закурили. И люди не бросают сигарету до сих пор. Статистика говорит о том, что более 30% населения Беларуси от 18 лет постоянно тянут в рот эту гадость. Лучше бы ходили на «Минскую лыжню»: больше будешь бегать – меньше будешь курить.

Курение с давних времен никому не приносило пользы: если не голова с плеч, то букет заболеваний.

Первый альбом Beatles

В этот день 1963 года Beatles записали свой первый альбом «Please Please Me». В него вошли 14 песен. Больше полувека прошло с того дня, многое изменилось в музыке, стилях и вкусах. Да и сами ливерпульские парни не стояли на месте – они написали 211 песен, которые вошли в 13 альбомов. С каждым выходом новой пластинки популярность группы росла и достигла высоты, на которую вряд ли кто поднимется. Сейчас всё быстро: взлетел, покружил «звездой» и пошел в рестораторы. О чем был твой рэп, что ты там начитывал со сцены – может, только сам и вспомнишь.

У каждого времени свои песни. Но есть такие, над которыми время не властно.

Мисс Генри - изобретатель

Знаете, кто изобрел консервную открывашку? Оказывается, автора звали Бьюла Луиза Генри. Родилась она в этот день 1887 года в США. Всего ей принадлежит более 100 изобретений и около 50 патентов. Среди её разработок зонт-автомат, мочалка с мылом внутри, куклы с открывающимися глазами. Но не думайте, что Бьюла Луиза занималась только всякими бытовыми штуками и игрушками. Женщина разрабатывала новые образцы печатных и швейных машинок, морозильников и другого технологического оборудования. Её за все труды современники прозвали «Леди Эдисон». Кстати, сам великий изобретатель Томас Эдисон тоже родился 11 февраля, но на тридцать лет раньше. Интересная деталь: мисс Генри хоть и была семи пядей во лбу, но всю жизнь прожила в нью-йоркском отеле и ни разу не выходила замуж. И дожила так до 86 лет. А ведь была завидная невеста: внучка губернатора, умна, не дурна собой.

Счастье женщины не всегда в замужестве. Нередко признание таланта для неё важнее.

Москва слезам не верит

Вечером 11 февраля 1980 года на улицах советских городов стало вдруг малолюдно и скучно. Народ сидел по домам и смотрел фильм «Москва слезам не верит». По телевидению ленту показывали впервые. Кинокритики сначала набросились на создателей: упадничество! спившиеся спортсмены! Безответственная молодежь! Словом, одна сплошная антисоветчина. Но когда спустя год фильм получил «Оскара» (большая редкость для отечественного кинематографа), а следом Госпремию, эти критики быстренько ушли в подполье. Режиссера Владимира Меньшова на вручении в Лос-Анджелесе не было. Чиновники решили, что нечего ему там делать, и статуэтку принял атташе посольства. В руки автора награда попала только в 1988 году. За первый год проката трогательную историю подруг-лимитчиц посмотрели 90 млн. человек.

Гениальную работу не могут испортить ни завистники, ни критики.

Уитни Хьюстон погубил кокаин

Семь лет назад в этот день в ванной отеля Hilton в Беверли-Хиллз было обнаружено тело Уитни Хьюстон, одной из самых ярких звезд в мировой музыке. Биографы подсчитали, что певица за свою карьеру получила более 400 разных музыкальных наград. С таким багажом она попадала даже в Книгу рекордов Гиннесса. Хьюстон признавали самым коммерчески успешным исполнителем. А давайте вспомним великолепный фильм «Телохранитель», где она спела знаменитую «I Will Always Love You». Песня стала мировым хитом, самым продаваемым женским синглом.

Не хочется думать, что успех и слава лишили певицу тормозов, но это так. Если на заре карьеры ее считали пай-девочкой, то со временем она превратилась в нестерпимую скандалистку. Наркотики сломали её характер, а потом и отняли жизнь.

Бог не прощает тех, кто не дорожит его дарами.

Ваш В.Д.