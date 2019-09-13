Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Новости России. Молодожены Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС не на традиционном лимузине, а на катафалке.

Телеведущая и режиссер официально зарегистрируют брак в пятницу 13 сентября. По информации РЕН ТВ, пара подъехала к Грибоедовскому ЗАГСу Москвы на катафалке, украшенном красными цветами и надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Ксения Собчак показала фото со свадьбы с Константином Богомоловым

Известно, что на свадебный банкет было приглашено около 300 гостей.