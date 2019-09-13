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Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

13 сентября 2019 10:37
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Новости России. Молодожены Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС не на традиционном лимузине, а на катафалке.

Телеведущая и режиссер официально зарегистрируют брак в пятницу 13 сентября. По информации РЕН ТВ, пара подъехала к Грибоедовскому ЗАГСу Москвы на катафалке, украшенном красными цветами и надписью «Пока смерть не разлучит нас».

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Известно, что на свадебный банкет было приглашено около 300 гостей.

Они поженятся в пятницу 13-го. Что известно об избраннике Ксении Собчак (читайте далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Ксения Собчак # Константин Богомолов

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