СМИ: Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии

Новости России. Анастасия Заворотнюк экстренно доставлена в крайне тяжелом состоянии в одну из клиник Москвы.

Ранее актриса проходила лечение в Польше, сообщает StarHit. В последний месяц СМИ пишут о том, что у Анастасии диагностировали рак мозга. Однако эту информацию близкие и официальные представители актрисы пока не подтверждают и не комментируют. По информации StarHit, здоровье Заворотнюк резко ухудшилось, она находится в реанимации.

Недавно актриса в третий раз стала мамой.

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Дочка Мила от брака с фигуристом Петром Чернышевым появилась на свет в октябре 2018 года. Актриса скрывала беременность и рассказала о ней только в марте, когда девочке исполнилось 5 месяцев.