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СМИ: Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии

13 сентября 2019 10:09
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Новости России. Анастасия Заворотнюк экстренно доставлена в крайне тяжелом состоянии в одну из клиник Москвы. 

Ранее актриса проходила лечение в Польше, сообщает StarHit. В последний месяц СМИ пишут о том, что у Анастасии диагностировали рак мозга. Однако эту информацию близкие и официальные представители актрисы пока не подтверждают и не комментируют. По информации StarHit, здоровье Заворотнюк резко ухудшилось, она находится в реанимации. 

Недавно актриса в третий раз стала мамой. 

«Для меня это неприемлемо». Анастасия Заворотнюк рассказала, почему не выкладывала фото во время беременности  

Дочка Мила от брака с фигуристом Петром Чернышевым появилась на свет в октябре 2018 года. Актриса скрывала беременность и рассказала о ней только в марте, когда девочке исполнилось 5 месяцев.  

Первые фото дочери смотрите здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк

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