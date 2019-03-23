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«Крутит на пальце земной шарик». Тарасова рассказала, как относится к Тутберидзе

23 марта 2019 20:42
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Новости России. Заслуженный тренер по фигурному катанию рассказала, как относится к Этери Тутберидзе. Напомним, на чемпионате мира, который завершился в Японии, воспитанники Тутберидзе заняли сразу два места на пьедестале: золото – у Алины Загитовой, а бывшая ее подопечная, которую сейчас тренирует Брайан Орсер, взяла бронзу. 

Татьяна Тарасова (в интервью «Медузе»):
Я, например, являюсь ее поклонницей, потому что она двигает мир, понимаете? У нее на пальце земной шарик – и она его прямо так крутит.  

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Тарасова подчеркнула, что Тутберидзе невероятно точно работает со своими подопечными.

На своей странице в Instagram Татьяна Анатольевна поздравила Евгению Медведеву и Алину Загитову. Тренер похвалила фигуристок за прекрасный прокат.  

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«Поздравляю вас, наши девочки. Люблю вас, вы делаете нас счастливыми. Алина! Женя!», – написала Тарасова.  

А вот о представителях России в мужском катании Татьяна отозвалась несколько иначе. «Надо ждать новое поколение» (здесь подробнее).    

# Фигурное катание # калейдоскоп # Татьяна Тарасова # Этери Тутберидзе

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