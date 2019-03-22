«Надо ждать новое поколение». Тарасова потеряла веру в российских фигуристов

Новости России. Тренер Татьяна Тарасова считает, что в российском мужском одиночном катании пора ждать следующее поколение спортсменов.

Как сообщает ТАСС, после выступления в короткой программе на ЧМ в Сайтаме лучшим из россиян стал Михаил Коляда, который занял 10 место. Андрей Лазукин на 11 промежуточном месте, Александр Самарин – на 20.

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«Самарин хотя бы извинился, но он действительно шёл на самую сильную программу. Для меня вопрос – нужно ли было это делать здесь, но они со своим тренером так решили. Я расстроена за страну, сколько можно на всё это смотреть – год, два, три сидеть и смотреть на эти оценки? Надо ждать новое поколение, и никак иначе – нынешним я восхищаться не могу, таких качеств у него для этого нет», – сказала Татьяна.

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Также Тарасова добавила, что Коляде следовало бы поработать над другими элементами, вместо постановки нового номера для показательных выступлений.

13 февраля Татьяне Тарасовой исполнилось 72 года.