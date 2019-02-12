Татьяне Тарасовой – 72. Портрет женщины в шубе

Спроси сегодня людей постарше, какие первые ассоциации возникают у них со словами «фигурное катание», они скажут: блондинка, яркий шарф, шуба… Узнали? 13 февраля мама советского фигурного катания Татьяна Тарасова отмечает день рождения. Поздравляем!



Источник фото: instagram.com/t.a.tarasova/

В январе в Минске прошел чемпионат Европы по фигурному катанию. Самым представительным десантом высадилась на минский лёд команда России. Естественно, не могло это первенство обойтись без Татьяны Тарасовой. Или она без него? Кто без чего – какая разница, если связаны они «по жизни». Тарасова и Тутберидзе, Мишин и Орсер. Кто сегодня делает фигуристов-чемпионов?



Источник фото: instagram.com/t.a.tarasova/

Оставив катание из-за травмы, она с 1967 года начала заниматься подготовкой других. Не могла девушка совсем бросить лёд. Это семейная любовь к нему – от папы. Мужики знают её отца – легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, который в паре с Аркадием Чернышевым вывел сборную СССР в элиту мирового хоккея. Ведь папа-то и привел дочку на каток. 100 лет Анатолию Тарасову. Как узнать настоящего мужика?



Источник фото: instagram.com/t.a.tarasova/

У Татьяны Анатольевны сейчас нет своих воспитанников. Её активное тренерство осталось в чьем-то золоте, серебре или бронзе, в известных всему миру именах: Роднина и Зайцев, Бестемьянова и Букин, Моисеева и Миненков, Ягудин, Кулик, Климова и Пономаренко…



Источник фото: instagram.com/t.a.tarasova/

Хотя, с другой стороны, Тарасова вполне может и сегодняшних фигуристов называть своими воспитанниками, а они её – своим педагогом. Она для всех как мама: учит, подсказывает, жалеет, когда неудача, и радуется, когда хорошо. Да и нынешние некоторые тренеры, как та же Этери Тутберидзе, прошли её школу, теперь учат молодёжь. Татьяна Тарасова поделилась трогательным фото с Алиной Загитовой с чемпионата Европы



Источник фото: instagram.com/t.a.tarasova/

Почему Татьяна Тарасова как-то больше «на виду», чем другие, не менее, может, именитые тренеры. Наверное, в силу характера – открытого, как нараспашку: не отказывает журналистам в интервью и фото, охотно раздает болельщикам автографы, проста в общении со всеми. Белорусам, например, она симпатична ещё и потому, что любит драники. Татьяна Тарасова показала своё ретро-фото в шубе



Источник фото: instagram.com/t.a.tarasova/