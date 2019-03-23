Учёные сделали первый шаг на пути к созданию терминатора Т-1000. Видеофакт

Новости США. Учёные разработали жидкий металл, который не требуется помещать в воду для поддержания его свойств. Разработка продемонстрирована на видео.

Как сообщает Daily Mail, ранее у жидкого металла были две серьёзные проблемы. Первая – из-за высокого поверхностного натяжения вещество растягивалось только горизонтально. Вторая – материал нужно было постоянно держать в воде, поскольку при извлечении он превращался в пасту.