Учёные сделали первый шаг на пути к созданию терминатора Т-1000. Видеофакт
Новости США. Учёные разработали жидкий металл, который не требуется помещать в воду для поддержания его свойств. Разработка продемонстрирована на видео.
Как сообщает Daily Mail, ранее у жидкого металла были две серьёзные проблемы. Первая – из-за высокого поверхностного натяжения вещество растягивалось только горизонтально. Вторая – материал нужно было постоянно держать в воде, поскольку при извлечении он превращался в пасту.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале American Chemical Society
Теперь учёные смогли устранить оба этих недостатка. Новинка может растягиваться вертикально и не теряет своих свойств при извлечении из воды.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале American Chemical Society
По словам исследователей, добавив железо и никель в галлий, а также погруженный в соляную кислоту сплав олова, они смогли значительно снизить поверхностное натяжение. Благодаря этому при растягивании стало возможно в четыре раза увеличить длину материала сравнительно его первоначального состояния. Также материал способен проводить электричество при погружении в воду.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале American Chemical Society
Учёные отмечают, что созданный ими материал станет основой для дальнейшего развития жидких металлов. Когда технология будет освоена в достаточной мере, станет возможным создавать мягких роботов, форму которых можно будет изменять по желанию.
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