Красный, синий, жёлтый. Что говорит о вас любимый цвет?

Что может сказать о человеке его любимый цвет? Психологи считают, что очень многое. Есть исследования, которые изучают влияние цветов на поведение людей. Кроме того, предполагается, что для людей с определёнными чертами характерно предпочтение определённого цвета. Верно и обратное – по любимому цвету людей можно рассказать кое-что об их характере. Итак, какой цвет больше всего нравится вам? Розовый Этот цвет предпочитают нежные, ранимые, чувствительные люди. Часто они любят мечтать и верят в чудеса. Предпочитающие розовый цвет считают, что заслуживают жизни в комфорте, им неприятно находиться в полупустом и неуютном доме. Такие люди обычно очень семейные, обладают выраженным материнским или отцовским инстинктом.

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Из минусов можно упомянуть, что любящие розовый цвет часто не доводят начатое до конца, а также у них есть склонность давать обещания, которые не будут выполнены. Красный Этот цвет предпочитают очень энергичные люди, которые не представляют себе жизнь без ярких эмоций. Это те самые ребята, которые добиваются своего любой ценой, говорят всю правду в лицо, увлекаются экстремальными видами спорта. «Красные» не откладывают дела на потом, не склонны хандрить. Если вдруг найдёт тоска, такие люди сходят в спортзал, побьют грушу и придут в норму. А на каком пальце вы носите кольцо? Рассказываем, о чём говорит выбор

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Из минусов можно упомянуть вспыльчивость, импульсивность, высокомерие. Любящие красный цвет нередко настаивают на своём, зачастую им непросто прийти к компромиссу. Жёлтый Этот цвет предпочитают самые «солнечные» и оптимистичные люди. «Жёлтые» как раз из тех, кто в случае пожара говорит: «Всё равно пора было делать ремонт». Такие люди часто являются душой компании, знают множество анекдотов и всегда поддержат в трудной ситуации. Среди любящих жёлтый цвет часто встречаются люди, которые считают, что важна не цель, а путь к ней.

Фото: pixabay.com

Из минусов можно сказать, что в качестве коллег «жёлтые» люди могут раздражать – они не любят много работать, предпочитают вместо этого посплетничать. Зелёный Этот цвет предпочитают люди позитивные, любящие природу, большое количество растений на подоконниках и дачу. «Зелёные» обычно добропорядочные граждане, ответственные родители и заботливые дети. Любящие зелёный цвет – сентиментальные, могут расплакаться при виде грустных фотографий котов и собак. Эти люди любят учиться и как раз из тех, кто засиживается до утра, разговаривая на философские темы.

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Из минусов можно назвать завистливость, неумение говорить «нет», боязнь рисков и одиночества. Синий Этот цвет предпочитают спокойные люди с аналитическим мышлением. «Синие» – не самые общительные ребята, обычно у них мало друзей. Предпочитающие синий ответственные и консервативные, стремятся доводить любое дело до конца, перфекционисты. Они из тех, кто не может бросить на половине книгу, которая им совсем не нравится. «Синие», благодаря терпению, имеют даже большие шансы достичь своих целей, чем «Красные». На боку, на спине или на животе? Что означает поза, в которой вы спите

Фото: pixabay.com

Из минусов можно упомянуть наивность, склонность к меланхолии, необходимость часто отдыхать от нагрузок, неумение понимать чувства других. Белый Этот цвет предпочитают люди, которые любят простоту, чистоту, минимализм. «Белые» внимательно следят за своим внешним видом, всегда обдумывают свои действия. Обычно такие люди владеют большим количеством разных навыков: умеют водить мотоцикл, жонглировать, играть на барабанах, вкусно готовят. «Белые» холодны с незнакомыми людьми, но ценят близких друзей.

Фото: pixabay.com

Из минусов можно назвать упрямство. Любящие белый предпочитают, чтобы всё было по плану, им не нравятся сюрпризы. Чёрный Этот цвет предпочитают люди, которые ещё эмоциональнее, чем «Красные», но скрывают это. «Чёрные» – самые властолюбивые. Они хотят уважения к себе, стремятся быть лидерами, не могут остаться в стороне, если кого-то обижают. Любящие чёрный часто очень серьёзные и ответственные, яркий пример – это старшие дети в семье, которые заботятся о младших, пока родители работают.

Фото: pixabay.com