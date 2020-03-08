На боку, на спине или на животе? Что означает поза, в которой вы спите

Новости Великобритании. Ряд психологов сходится во мнении, что бессознательное оказывает на человека большое влияние. Жесты, мимика и позы порой говорят о человеке красноречивее, чем его слова. Как сообщает Daily Mail, язык тела весьма увлекателен, поскольку его сложно замаскировать. А откровеннее всего человек во сне, поскольку в это время уровень самоконтроля снижается до минимума. То, в какой позе спит человек, может кое-что о нём рассказать. 1. Поза «Бревно». Эта поза вторая по популярности. Спящий лежит на боку, руки и ноги выпрямлены. Такое положение тела во сне говорит о том, что человек общительный, спокойный, позитивный. Из-за сочетания таких черт характера люди могут считать спящих в позе «бревна» наивными. Чтобы не беспокоиться по этому поводу, важно открыто выражать своё мнение. Как избавиться от излишней скромности? 5 простых советов

Фото: Natasha Pszenicki

2. Поза «Солдат». Человек спит на спине, руки и ноги вытянуты вдоль тела. Спящие в такой позе люди обычно молчаливые, сдержанные, не любят суету и обладают сильным характером. «Солдатам» нравится, когда всё в их жизни «разложено по полочкам», они предъявляют высокие требования к себе и к другим. Таким людям полезно заниматься каким-нибудь хобби, чтобы снимать стресс и хорошо высыпаться.

Фото: Natasha Pszenicki

3. Поза «Звёздочка». Человек спит на спине, его ноги вытянуты и разведены в стороны. Руки подняты вверх, они могут быть согнуты в локтях и спрятаны под подушку или могут быть выпрямлены. Такие люди уверены в себе, общительны, им нет необходимости быть в центре внимания. Спящий в позе «звёздочки» – отличный слушатель. Также он часто старается помочь друзьям и близким. Это самая редкая поза сна.

Фото: Natasha Pszenicki

4. Поза «Ребёнок». Похожа на позу «эмбриона», человек спит на боку, его руки уложены под голову, ноги согнуты в коленях и подтянуты к туловищу. Самая распространённая поза сна. Почти половина британцев спит в такой позе, женщины так спят вдвое чаще мужчин. «Ребёнок» чувствует суровость окружающего мира и желает защититься. Спящим в такой позе требуется определённое время, чтобы начать кому-нибудь доверять. Таким людям важно найти способ релаксации и избавления от навязчивых мыслей, чтобы меньше волноваться и лучше спать.

Фото: Natasha Pszenicki

5. Поза «Свободное падение». Человек лежит на животе, голова повёрнута вбок, руки разведены в стороны и согнуты в локте так, что ладони находятся на подушке или под ней. В такой позе спят открытые и уверенные в себе люди, они прямолинейны и иногда могут показаться дерзкими. Спящий в такой позе человек любит всё контролировать, поэтому если возникает бессонница из-за крутящихся в голове мыслей, то можно попробовать написать все предстоящие задачи на бумагу, чтобы разгрузить мозг и спокойно заснуть. Планируете всё до минуты и на годы вперёд? Это эффективный тайм-менеджмент или психологическая защита? Что думает психолог

Фото: Natasha Pszenicki

6. Поза «Младенец». Человек лежит на боку, тело слегка согнуто, руки вытянуты перед собой, ноги прямые. Спящие в такой позе люди обычно не самые простые собеседники. С ними легко можно начать разговор, но иногда они настолько циничны, что пропадает желание общаться. Однако если с таким человеком всё-таки подружиться, то в его лице можно приобрести надёжного товарища. «Младенцы» слегка медлительны и очень осторожны, но это как раз тот случай, когда человек «долго запрягает, да быстро едет».