«Решили вас порадовать». Максим Галкин показал редкое семейное видео

«Ещё осенью дети разучили и записали несколько песен – а я и забыл, вот вспомнили – решили вас порадовать», – написал шоумен на своей странице в Instagram.

Новости России. Максим Галкин поделился архивным видео. На кадрах Гарри поёт песню на французском языке.

Гарри Галкин исполнил композицию «Non je ne regrette rien», которая является одной из самых узнаваемых песен Эдит Пиаф. Двухминутное видео с выступлением сына знаменитых артистов набрало более полумиллиона просмотров за два часа.

Поклонники семьи были поражены, ведь в отличие от сестры Лизы Гарри считают молчуном. Теперь же фанаты признали, что мальчик унаследовал таланты своих родителей.

Кстати, ранее Максим Галкин показал своё детское фото.