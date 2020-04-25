«Решили вас порадовать». Максим Галкин показал редкое семейное видео

Новости России. Максим Галкин поделился архивным видео. На кадрах Гарри поёт песню на французском языке.
«Ещё осенью дети разучили и записали несколько песен – а я и забыл, вот вспомнили – решили вас порадовать», – написал шоумен на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Гарри Галкин исполнил композицию «Non je ne regrette rien», которая является одной из самых узнаваемых песен Эдит Пиаф. Двухминутное видео с выступлением сына знаменитых артистов набрало более полумиллиона просмотров за два часа.
Поклонники семьи были поражены, ведь в отличие от сестры Лизы Гарри считают молчуном. Теперь же фанаты признали, что мальчик унаследовал таланты своих родителей.
Кстати, ранее Максим Галкин показал своё детское фото.
Оказалось, что Гарри – вылитый папа в детстве (здесь подробнее).