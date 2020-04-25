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«Решили вас порадовать». Максим Галкин показал редкое семейное видео

25 апреля 2020 12:26
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Новости России. Максим Галкин поделился архивным видео. На кадрах Гарри поёт песню на французском языке. 

«Ещё осенью дети разучили и записали несколько песен – а я и забыл, вот вспомнили – решили вас порадовать», – написал шоумен на своей странице в Instagram. 

«Решили вас порадовать». Максим Галкин показал редкое семейное видео -1

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Гарри Галкин исполнил композицию «Non je ne regrette rien», которая является одной из самых узнаваемых песен Эдит Пиаф. Двухминутное видео с выступлением сына знаменитых артистов набрало более полумиллиона просмотров за два часа. 

Поклонники семьи были поражены, ведь в отличие от сестры Лизы Гарри считают молчуном. Теперь же фанаты признали, что мальчик унаследовал таланты своих родителей. 

Кстати, ранее Максим Галкин показал своё детское фото.

Оказалось, что Гарри – вылитый папа в детстве (здесь подробнее). 

# Звезды # калейдоскоп # Гарри Галкин # Максим Галкин # Эдит Пиаф # Видеофакт

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