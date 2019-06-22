А на каком пальце вы носите кольцо? Рассказываем, о чём говорит выбор

Пытались ли вы когда-нибудь побывать в роли Шерлока Холмса? Или доводилось ли вам при знакомстве пытаться произвести на человека впечатление, рассказав о нём то, что, теоретически, вы не могли знать?

Ранее мы определили шесть выводов, которые можно сделать о человеке при первой встрече. Также нам доводилось затрагивать тему того, что о человеке говорит поза, в которой он спит.

В этот раз мы решили узнать, о чём символизирует предпочтение человека носить кольцо на том или ином пальце.

Большой палец.

Кольцо на этом пальце указывает на человека эмоционального, упрямого, желающего самоутвердиться. Такие люди порой могут быть не сдержаны в словах, о чём и сами могут сожалеть. Считается, что, надевая кольцо на большой палец, человек пытается усмирить себя и найти общий язык с окружающими.