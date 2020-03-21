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Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары

21 марта 2020 14:23
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Доказано, что большинство людей видит сны, пусть и не каждую ночь. Человек может не помнить, что ему снилось, но самого факта наличия сновидений это не отменяет. 

Как известно, сны бывают разные. Лучше всего запоминаются очень приятные или кошмары. А вы когда-нибудь задумывались о значении кошмаров с точки зрения психологии? Давайте выясним, о чём же говорит плохой сон. 

Лабиринт 

Когда человек во сне бродит по лабиринту в поисках выхода, это значит, что и в реальной жизни он пытается найти способ выбраться из какой-либо ситуации. Иногда такие сны повторяются до тех пор, пока проблема не решится. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары-1

Фото: pixabay.com 

Падение с высоты 

Есть две теории. Первая: чувство незащищённости. Во сне человек не может остановить падение, ощущает свою беспомощность. Такой кошмар может снится, если человек не может защитить себя от каких-либо проблем в реальности. 

Вторая: перегрузка. Такой сон человек может увидеть, если он устал, хочет просто упасть и отдохнуть. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары-4

Фото: pixabay.com 

Пропуск события или опоздание 

И снова две теории. Либо человек очень пунктуальный и страх опоздания из реальной жизни переносится в сон, либо это страх совершить ошибку. Сновидец может опасаться предстоящего события, например, выступления перед аудиторией, поэтому подсознательно пытается избежать этого. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары-7

Фото: pixabay.com 

Без одежды 

Если человек видит себя во сне обнажённым, значит он волнуется, что в реальной жизни кто-то узнает его тайну или раскроет ложь. Иногда это также означает незащищённость, ведь нет одежды, которая выполняет роль брони. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары-10

Фото: instagram.com/sknvlv 

Преследование 

Если человека в кошмаре кто-то преследует, то это означает зависимость о чего-то. Например, сновидец не представляет своей жизнь без алкоголя. Также, если человек убегает во сне, это может быть попытка избежать возврата долгов в реальности. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары-13

Фото: pixabay.com 

Смерть 

Видеть во сне свою смерть, означает желание прекратить что-то в реальности. Человеку может быть неприятна его работа, но он боится уволиться. Или сновидец чувствует, что его отношения с парнем/девушкой давно зашли в тупик, но разорвать их не хватает решимости. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары-16

Фото: pixabay.com 

Насекомые 

В насекомых подсознание сновидца пытается визуализировать его страхи. Чем крупнее и неприятнее на вид насекомые, тем серьёзнее страх. Также эти сны могут означать желание подавить в себе какие-то чувства. Можно попытаться понять, с чем у человека ассоциируется то или иное насекомое, чтобы выяснить, что именно пытается сообщить подсознание.

Кроме того, человек может в реальности бояться насекомых, поэтому сильные эмоции при виде этих маленьких существ могут переноситься в кошмар. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары-19

Фото: pixabay.com 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что значит поза, в которой спит человек. 

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# Психология # калейдоскоп

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