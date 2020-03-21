Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары

Доказано, что большинство людей видит сны, пусть и не каждую ночь. Человек может не помнить, что ему снилось, но самого факта наличия сновидений это не отменяет. Как известно, сны бывают разные. Лучше всего запоминаются очень приятные или кошмары. А вы когда-нибудь задумывались о значении кошмаров с точки зрения психологии? Давайте выясним, о чём же говорит плохой сон. Лабиринт Когда человек во сне бродит по лабиринту в поисках выхода, это значит, что и в реальной жизни он пытается найти способ выбраться из какой-либо ситуации. Иногда такие сны повторяются до тех пор, пока проблема не решится.

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Падение с высоты Есть две теории. Первая: чувство незащищённости. Во сне человек не может остановить падение, ощущает свою беспомощность. Такой кошмар может снится, если человек не может защитить себя от каких-либо проблем в реальности. Вторая: перегрузка. Такой сон человек может увидеть, если он устал, хочет просто упасть и отдохнуть.

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Пропуск события или опоздание И снова две теории. Либо человек очень пунктуальный и страх опоздания из реальной жизни переносится в сон, либо это страх совершить ошибку. Сновидец может опасаться предстоящего события, например, выступления перед аудиторией, поэтому подсознательно пытается избежать этого.

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Без одежды Если человек видит себя во сне обнажённым, значит он волнуется, что в реальной жизни кто-то узнает его тайну или раскроет ложь. Иногда это также означает незащищённость, ведь нет одежды, которая выполняет роль брони.

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Преследование Если человека в кошмаре кто-то преследует, то это означает зависимость о чего-то. Например, сновидец не представляет своей жизнь без алкоголя. Также, если человек убегает во сне, это может быть попытка избежать возврата долгов в реальности.

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Смерть Видеть во сне свою смерть, означает желание прекратить что-то в реальности. Человеку может быть неприятна его работа, но он боится уволиться. Или сновидец чувствует, что его отношения с парнем/девушкой давно зашли в тупик, но разорвать их не хватает решимости.

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Насекомые В насекомых подсознание сновидца пытается визуализировать его страхи. Чем крупнее и неприятнее на вид насекомые, тем серьёзнее страх. Также эти сны могут означать желание подавить в себе какие-то чувства. Можно попытаться понять, с чем у человека ассоциируется то или иное насекомое, чтобы выяснить, что именно пытается сообщить подсознание. Кроме того, человек может в реальности бояться насекомых, поэтому сильные эмоции при виде этих маленьких существ могут переноситься в кошмар.

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