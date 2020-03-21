Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары
Доказано, что большинство людей видит сны, пусть и не каждую ночь. Человек может не помнить, что ему снилось, но самого факта наличия сновидений это не отменяет.
Как известно, сны бывают разные. Лучше всего запоминаются очень приятные или кошмары. А вы когда-нибудь задумывались о значении кошмаров с точки зрения психологии? Давайте выясним, о чём же говорит плохой сон.
Лабиринт
Когда человек во сне бродит по лабиринту в поисках выхода, это значит, что и в реальной жизни он пытается найти способ выбраться из какой-либо ситуации. Иногда такие сны повторяются до тех пор, пока проблема не решится.
Падение с высоты
Есть две теории. Первая: чувство незащищённости. Во сне человек не может остановить падение, ощущает свою беспомощность. Такой кошмар может снится, если человек не может защитить себя от каких-либо проблем в реальности.
Вторая: перегрузка. Такой сон человек может увидеть, если он устал, хочет просто упасть и отдохнуть.
Пропуск события или опоздание
И снова две теории. Либо человек очень пунктуальный и страх опоздания из реальной жизни переносится в сон, либо это страх совершить ошибку. Сновидец может опасаться предстоящего события, например, выступления перед аудиторией, поэтому подсознательно пытается избежать этого.
Без одежды
Если человек видит себя во сне обнажённым, значит он волнуется, что в реальной жизни кто-то узнает его тайну или раскроет ложь. Иногда это также означает незащищённость, ведь нет одежды, которая выполняет роль брони.
Фото: instagram.com/sknvlv
Преследование
Если человека в кошмаре кто-то преследует, то это означает зависимость о чего-то. Например, сновидец не представляет своей жизнь без алкоголя. Также, если человек убегает во сне, это может быть попытка избежать возврата долгов в реальности.
Смерть
Видеть во сне свою смерть, означает желание прекратить что-то в реальности. Человеку может быть неприятна его работа, но он боится уволиться. Или сновидец чувствует, что его отношения с парнем/девушкой давно зашли в тупик, но разорвать их не хватает решимости.
Насекомые
В насекомых подсознание сновидца пытается визуализировать его страхи. Чем крупнее и неприятнее на вид насекомые, тем серьёзнее страх. Также эти сны могут означать желание подавить в себе какие-то чувства. Можно попытаться понять, с чем у человека ассоциируется то или иное насекомое, чтобы выяснить, что именно пытается сообщить подсознание.
Кроме того, человек может в реальности бояться насекомых, поэтому сильные эмоции при виде этих маленьких существ могут переноситься в кошмар.
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