Так вот зачем печь куличи. Секреты, как правильно отпраздновать Пасху

Пасха – один из самых главных праздников всех христиан. Поэтому давайте вспомним все главные обряды и традиции этого торжества.

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Пасхальный стол Вкусный завтрак после Великого поста всегда был важной частью праздника. До этого рацион христиан состоял из ржаного хлеба, овощей и разных круп. Но в воскресенье уже можно себя побаловать мясными деликатесами и сладостями. Также на праздничном столе должны присутствовать освящённые яйца. Считается, что они обладают чудодейственными и целебными свойствами, которые помогут человеку не болеть на протяжении года и притягивать к себе удачу.

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Также не стоит забывать и о куличе. На пасхальном столе он символизирует присутствие Бога как в доме, так и в душе человека. Форма мучного изделия также выбрана неслучайно. Гора, в виде которой обычно пекутся мучные сладости, – символ создания нового небесного Иерусалима.

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Приветствие Здороваются в этот день христиане также по-особенному. Принято встречать знакомого со словами «Христос воскрес!», на что вы получите ответную фразу «Воистину воскрес!». Подарки Считается, что после Пасхи ещё неделю можно поздравлять своих родных и близких с прошедшим торжеством. Традиционным подарком здесь является волочёбное – небольшой набор пасхальных угощений, где обязательно должны присутствовать украшенные яйца, кулич и сладости. Если вам вручили такой подарок, то важно отблагодарить тем же. Этим поступком вы не только впускаете счастье в свой дом, но и делитесь им с другими.

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Танцы После окончания Великого поста запрет на гулянья тоже снимался. Поэтому раньше все христиане собирались вместе и устраивали танцы, а также водили хороводы. Считалось, что чем веселее и заводное танцует человек, тем радостнее у него пройдёт год.

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Поверья Раньше христиане катали по своему скоту крашеные яйца, чтобы все животные были здоровыми и послушными. В этот день все хозяйки старались спрятать куличи так, чтобы грызуны не нашли это угощение. Как гласило предание, если мышь полакомиться такой сладостью, то в ближайшем времени в доме обязательно случится несчастье. В народе существовала легенда, что в Пасху ворота в рай не охраняются, а все ангелы специально спускались с неба, чтобы провести это торжество вместе с людьми.

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